: Kamo sreće da je Papa putovao i na jug Papine slike na ruševinama crkve u Libanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Stanovnik crkve Dardaghia u okrugu Tir podigao je slike Pape Lava XIV i vatikanske zastave na ruševinama crkve u južnom Libanu u čast Papine posjete Libanu.

Ovu crkvu je prošle godine napao cionistički režim, što je rezultiralo mučeničkom smrću šest humanitarnih radnika i velikom štetom.

George Ilia je u intervjuu za Al-Akhbar izjavio da želi da Papa posjeti "svetu zemlju Juga gdje je Isus Krist hodao", jer je Jug prinio mnoge žrtve, ukrasili smo crkvu slikama Pape kao neku vrstu simbolične dobrodošlice. Ako bi putovao na Jug, ovo putovanje bi imalo veliku duhovnu vrijednost u uslovima u kojima živimo.