Iranska mornarica spremna dati „odlučan“ odgovor na bilo kakvu neprijateljsku agresiju

Načelnik štaba iranskih oružanih snaga, general-major Abdolrahim Mousavi, dao je ove komentare u četvrtak u poruci povodom Dana iranske mornarice.

Rekao je da su pomorske snage branile nacionalni suverenitet i čuvale pomorske granice zemlje od prvih dana Islamske revolucije 1979. godine.

Pozdravio je „svrhovito i časno“ prisustvo snaga na otvorenom moru i udaljenim pomorskim regijama širom svijeta radi zaštite nacionalnih interesa, dodajući da će njihova epska i trajna uloga biti urezana u iransku historiju.

Musavi je naglasio da su strateške pomorske snage dokazale svoju potpunu operativnu spremnost u nedavnim sukobima, posebno nakon 12-dnevnog nametnutog rata od strane SAD-a i Izraela u junu, kada su dokazale svoju sposobnost da pruže "odlučan, efikasan i žalosno izazivajući" odgovor na bilo koji čin agresije ili kršenja.

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo ničim izazvan rat protiv Irana, ubivši mnoge visokorangirane vojne komandante, nuklearne naučnike i obične civile.

Više od sedmicu dana kasnije, Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardovanjem tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Kao odgovor, iranske oružane snage su ciljale strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid ilegalnog napada.

General Mousavi je dalje dodao da je sposobnost Irana da zaštiti održivu sigurnost u Perzijskom zaljevu, Omanskom moru i teritorijalnim vodama zemlje rezultat konstruktivne interakcije i sinergije između pomorskih snaga vojske i mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Takav strateški pristup stvorio je snažan model inteligentnog odvraćanja od vanregionalnih prijetnji, istakao je.

Napomenuo je da pomorske snage također igraju aktivnu i utjecajnu ulogu u nauci, obrazovanju, modernim tehnologijama i pomorskoj diplomatiji.

Sveobuhvatno prisustvo iranske mornarice pokazuje njenu veliku sposobnost da prijetnje pretvori u prilike i otvori nove horizonte za zemlju, naglasio je Mousavi.