Islamski džihad i Hamas kritiziraju izraelski napad na Tubas kao dio sistematskog "raseljavanja Zapadne obale"

U saopštenju objavljenom u srijedu, grupa je opisala vojnu ofanzivu kao "novu sistematsku agresiju protiv Palestinaca".

Izraelska vojska je izvela velike napade na palestinski grad Tubas, u blizini Nablusa, rasporedivši stotine vojnika zajedno s oklopnim vozilima.

Palestinski mediji izvještavaju da je u utorak navečer uveden policijski sat u Tubasu i nekoliko okolnih zajednica. Putevi su bili zapečaćeni zemljanim barijerama, a porodice su bile prisiljene napustiti svoje domove dok su izraelske snage jurišale na stambene zgrade.

Islamski džihad je saopštio da su racije dio kontinuiranog obrasca izraelskih pokušaja da pojačaju kontrolu nad okupiranom teritorijom.

„Ova nova agresija se poklapa sa frenetičnim pokušajima Kneseta da odobri zakone koji otvaraju put operacijama aneksije, uključujući zakon koji dozvoljava doseljenicima da steknu okupirano zemljište“, saopštio je Islamski džihad.

Pokret je dalje naveo da su sve šire izraelske vojne racije isključivo vođene ciljem političkog opstanka izraelskog premijera dok se suočava sa sve većim unutrašnjim pritiskom.

„Režim Benjamina Netanyahua, koji više ne pronalazi način da preživi osim vođenjem ratova i činjenjem masakra, je vlada ratnih zločinaca, čiji članovi moraju biti krivično gonjeni“, dodaje se u saopštenju.

Islamski džihad je također osudio šutnju međunarodne zajednice prema kriminalnom ponašanju Izraela.

„Naš palestinski narod i njihove snage otpora suočit će se sa ovim zločinima, koje svijet i dalje ignoriše, punom snagom i nepokolebljivošću“, navodi se.