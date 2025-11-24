Hamas upozorava da će stalna kršenja od strane Izraela uništiti primirje

Glasnogovornik Hamasa osudio je tekuće izraelske napade širom Pojasa Gaze, naglašavajući da ovi napadi ugrožavaju sporazum o prekidu vatre uspostavljen prošlog mjeseca.

U izjavi u ponedjeljak, Hazem Qassem upozorio je da bi nastavak izraelske agresije mogao dovesti do propasti sporazuma o prekidu vatre između pokreta otpora i režima u Tel Avivu.

"Pokret je ispoštovao ono što je bio dužan učiniti i ispunio svoje obaveze uprkos kontinuiranim kršenjima i napadima izraelskih okupacijskih snaga", rekao je Qassem.

Upozorio je da bi ponovljena kršenja mogla potkopati prekid vatre, napominjući da su "posrednici u Kairu jasno obaviješteni o ovim zabrinutostima".

"Ono što se događa na istočnom i centralnom krilu Pojasa Gaze je nastavak genocida i etničkog čišćenja u punom obimu", rekao je.

„Okupacijske snage su intenzivirale napade na civile izvan takozvane žute linije i ubile su četiri civila od ranih jutarnjih sati“, istakao je Qassem.

Potvrdio je da prisustvo delegacije Hamasa u Kairu naglašava posvećenost pokreta saradnji s posrednicima i prelasku na sljedeću fazu primirja.

Priznajući složenost druge faze, Qassem je ponovio da Hamas ostaje posvećen svojim obavezama, čak i dok protivnik nastavlja kršiti primirje.