Izvještaj njemačkog volontera o boli i otporu palestinskih poljoprivrednika tokom berbe maslina

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), njemački volonter po imenu Misha Skorzynski, koji je putovao na Zapadnu obalu s grupom evropskih aktivista kako bi podržao palestinske poljoprivrednike tokom berbe maslina, ispričao je svoja "šokantna i dirljiva" zapažanja o ponovljenim napadima izraelskih doseljenika na palestinska sela.

Nastavnik sa sjedištem u Kölnu, koji radi u međunarodnim inicijativama solidarnosti, rekao je da mu je cilj bio pomoći poljoprivrednicima i zaštititi ih od napada, ali je u praksi svjedočio bolnim scenama, ali i otpornosti palestinskog naroda. Naglasio je da njegovo iskustvo pokazuje da se poljoprivrednici svakodnevno suočavaju s ozbiljnim opasnostima, ali da su njihova duboka povezanost sa zemljom i otpor nasilju inspirativni.

Miša je objasnio da se njegovo putovanje dogodilo u oktobru, u jeku berbe maslina, sezone od koje hiljade palestinskih porodica zavise za svoju godišnju egzistenciju. Učestvovao je u berbi maslina u raznim područjima, uključujući putnički brod Yatta u Hebronu, Ramali i Nablusu, te je upoznao porodice čije su ga priče o zatvaranju, mučeništvu i pritvaranju voljenih duboko pogodile.

Njemački volonter je rekao da su u nekim selima doseljenici upozoravali porodice da će pucati na njih ako ne napuste zemlju, dok su izraelski vojnici stajali uz napadače i sprječavali berbu.

Dodao je: „Grupe doseljenika naoružane vatrenim oružjem, štapovima i noževima napadale su sela oko Nablusa, Salfita i Ramallaha, i umjesto da ih zaustavi, izraelska vojska je prisiljavala palestinske poljoprivrednike na povlačenje.

Misha je naglasio da su se ovi napadi intenzivirali nakon rata u Gazi i da su mnogi usjevi maslina spaljeni ili opljačkani. Međutim, govorio je i o trenucima nade: „Svake noći, poljoprivrednici bi nam otvarali svoje domove, jeli bismo i pjevali zajedno. Ove male proslave dale su nam novu snagu.“

Zaključio je: „Nigdje na svijetu nisam vidio narod poput Palestinaca; narod koji živi pod stalnim pritiskom i opasnošću, ali se i dalje drži nade i ljubavi prema životu.“

Vrijedi napomenuti da pravni izvještaji također potvrđuju da se napadi naoružanih doseljenika na palestinske poljoprivrednike oko Nablusa, Ramallaha, Salfita i Hebrona nastavljaju kontinuirano, a u mnogim slučajevima izraelska vojska blokira poljoprivredne puteve, sprječavajući žetvu usjeva. Ova situacija je dovela hiljade porodica u opasnost od gubitka glavnog izvora prihoda.