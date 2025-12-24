Belgija, protiv genocida u Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Sud, najviše sudsko tijelo Ujedinjenih nacija, objavio je u utorak u saopštenju: "Belgija je danas formalno podnijela deklaraciju o intervenciji u postupku, u skladu sa članom 63. Statuta Suda."

Prema sudu sa sjedištem u Hagu, Belgija je u zahtjevu navela da se njena intervencija fokusira na članove 1 do 6 Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Belgija, koja priznaje državu Palestinu i uvela je sankcije izraelskim zvaničnicima, posebnu pažnju posvećuje članu 2, posebno u pogledu tumačenja "specifične namjere" potrebne za dokazivanje genocida.

Sud je pozvao Južnu Afriku i Izrael da dostave svoja pisana zapažanja o intervenciji Belgije u skladu s članom 83. Sudskog poslovnika. Tel Aviv još nije komentarisao potez Brisela.

Uz podršku SAD-a, Izrael je 7. oktobra 2023. godine pokrenuo razorni rat u Gazi, u kojem je poginulo oko 71.000 Palestinaca, a više od 171.000 ranjeno, većinom djece i žena.

Primirje između Hamasa i Izraela počelo je 10. oktobra, ali Izrael ga svakodnevno krši, ubivši 406 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze u utorak.

Dana 29. decembra 2023. godine, Južna Afrika je podnijela tužbu protiv Izraela, optužujući ga da je prekršio svoje obaveze prema Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida u svojim akcijama protiv Palestinaca u Gazi.

Nakon toga, nekoliko zemalja, uključujući Tursku, Brazil, Kolumbiju, Irsku, Meksiko i Španiju, pridružilo se tužbi, nakon razornog rata Izraela koji je izazvao javno i zvanično negodovanje širom svijeta.

Dana 28. marta i 26. januara 2024. godine, sud je izdao dva seta privremenih mjera koje je zatražila Južna Afrika.

Ove mjere uključuju pružanje osnovnih usluga, humanitarne pomoći, osnovnih potrepština i medicinske njege za otprilike 2,4 miliona palestinskih građana širom Gaze.

Međutim, Izrael je ignorisao ove mjere zatvaranjem prelaza koji vode u Gazu, što je teritoriju uvuklo u glad i trenutno sprječava ulazak dovoljnih količina hrane i lijekova, kršeći sporazum.

Dana 29. jula 2024. godine, sud je također izdao svoje savjetodavno mišljenje, naglašavajući da je daljnje prisustvo Izraela na okupiranim palestinskim teritorijama "nezakonito".

Također je naglasio da međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, imaju obavezu da ne priznaju status quo koji proizlazi iz ovog ilegalnog prisustva.

Godine 1948., Izrael su na okupiranim teritorijama uspostavile naoružane cionističke bande koje su počinile masakre i raselile stotine hiljada Palestinaca. Tel Aviv je zatim okupirao ostatak palestinskih teritorija i odbija da se povuče ili dozvoli uspostavljanje palestinske države.

Dok se Međunarodni sud pravde bavi sporovima između država, Međunarodni krivični sud (također smješten u Hagu) fokusira se na pojedince.

Međunarodni krivični sud je 2024. godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta pod optužbom za počinjenje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti nad Palestincima u Gazi.