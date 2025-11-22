Turbeta i haremi nisu zabranjeni! Snažna fetva iz Egipta!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - egipatski Dar al-Ifta je, kao odgovor na detaljne konsultacije građanina, ispitao stav Šerijata u vezi s nekim mladim ljudima koji izbjegavaju klanjati u džamiji gdje se nalazi turbe pravednika i obavljaju dženazu-namaz pored groba nakon ukopa. Ove osobe se također protive učenju Kur'ana na sahranama i zahtijevaju od ljudi da stoje u redovima za molitvu i jednostavno kažu: "Tražite oprost za svog brata, jer ga sada ispituju."

Postavljač pitanja zatražio je službenu fetvu kako bi se suprotstavio ovim idejama, za koje je rekao da se šire u njegovom selu i okolnim selima, posebno u vezi s uništavanjem turbeta i održavanjem dženaze-namaza pored grobova.

Darul Ifta je objasnila, navodeći vjerske razloge, da je tvrdnja da dženaza-namazi ili druge molitve nisu dozvoljene u džamijama koje imaju svetišta nevažeća i neosnovana.

Darul Ifta je naglasila da je molitva u ovim džamijama dokazana Kur'anom, Sunnetom i konsenzusom Ummeta; Časni Kur'an spominje izgradnju džamija pored grobova ashaba pećine, a komentatori su to smatrali dokazom za dozvoljenost izgradnje džamija pored grobova pravednika.

Darul Ifta je također naveo događaje iz Poslanikovog života, kao što je izgradnja džamije nad grobom Ebu Basira u prisustvu velike grupe ashaba bez prigovora, te hadis od Poslanika (s.a.v.s.) u kojem se navodi da je sedamdeset poslanika sahranjeno u džamiji Hajf, pored ukopa Poslanika Ismaila i Hadžere (s.a.v.s.) po hidžri i Poslanikovo (s.a.v.s.) odobrenje ovoga bez zabrane.

Na osnovu ovih dokaza, Darul Ifta je naglasila da je obavljanje dženaze-namaza u džamijama koje imaju grob valjana, dozvoljena, pa čak i preporučena molitva, te da je reći da je to zabranjeno kleveta i ne može se shvatiti ozbiljno.

Darul Ifta je također naglasila da je napuštanje dženaze-namaza i suzdržavanje od učešća u njoj pod izgovorom prisustva groba jasan vjerski prigovor, jer je dženaza-namaz dovoljna obaveza, a šerijat podstiče njeno obavljanje i dženazu do ukopa.

Darul Ifta je istakla da je održavanje još jedne kongregacije ispred džamije ili pored groba pod izgovorom da molitve nisu dozvoljene u džamiji s grobom zabranjen čin, jer stvara podjele u muslimanskoj kongregaciji i zasniva se na nenaučnim izjavama koje su u suprotnosti sa tekstovima šerijata koji naređuju okupljanje i upozoravaju na podjele.

Darul Ifta je zaključila svoje primjedbe navodeći kur'anske i sunnetske dokaze koji naglašavaju neophodnost okupljanja, uključujući izjavu Svemogućeg Allaha: "I čvrsto se držite Allahovog užeta svi i ne razjedinjujte se" i ponovljene izjave Poslanika (s.a.v.s.) o izbjegavanju podjele i neslaganja među muslimanima.