Održana prva noć sjećanja na hazreti Fatimu povodom godišnjice njenog šehadeta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - prva noć žalosti za hazreti Fatimom ez-Zehrom (mir neka je s njom) održana je večeras, u petak, u prisustvu Vođe Islamske revolucije i hiljada ljudi iz različitih sfera života u huseiniji Imama Homeinija (neka je Allah zadovoljan s njom).

Na ovoj ceremoniji, Hojjatoleslam wal-Muslimeen Rahim Sharafi, u govoru citirajući ajete iz Kur'ana, objasnio je plan i ciljeve neprijatelja u islamskom društvu i rekao: "Podjeljenost i neslaganje", "utjecaj", "stvaranje sumnje i podozrivosti" i "ekonomske sankcije" su među problemima koje su neprijatelji religije oduvijek pokušavali koristiti kako bi slomili otpor i postojanost islamskog društva; stoga se mora biti oprezan prema ciljevima neprijatelja.

Na ovoj ceremoniji, Hajj Saeed Haddadian je također izgovorio elegiju i hvalospjev žalosti za hazreti Zehrom (mir neka je s njom).