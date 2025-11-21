  1. Home
Hiljaditi avion koji je prevozio oružje i municiju od početka rata u Gazi sletio na aerodrom Ben Gurion

21 novembar 2025 - 22:50
News ID: 1752751
ABNA24: Hiljaditi avion koji je prevozio oružje i municiju od početka rata u Gazi sletio je na aerodrom Ben Gurion u okviru opsežnog izraelskog zračnog transporta.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelsko Ministarstvo odbrane objavilo je da je hiljaditi avion zračnog transporta uspostavljenog od početka ofanzive na Gazu sletio na aerodrom Ben Gurion u blizini Tel Aviva, što je opisano kao najveći zračni transport oružja i opreme u izraelskoj historiji.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da je avion, u vlasništvu Challenge Israela, stigao na aerodrom Ben Gurion s velikom količinom vojne opreme.

U saopštenju su date samo opšte informacije o obimu tereta i nisu otkriveni detalji o vrsti oružja ili njihovim dobavljačima; iako je spomenuta uloga delegacija izraelskog Ministarstva odbrane za nabavku u Sjedinjenim Državama i Njemačkoj.

U saopštenju se navodi da od početka rata u Gazi, izraelsko Ministarstvo odbrane vodi ekstrakontinentalnu logističku operaciju s ciljem pružanja pune podrške trenutnim i budućim potrebama izraelske vojske, operaciju za koju je organizacija rekla da je bez presedana od osnivanja Izraela.

Prema izraelskom Ministarstvu odbrane, više od 120.000 tona vojne opreme, municije, oružja, zaštitne i odbrambene opreme poslano je u Izrael putem 1.000 aviona i oko 150 morskih pošiljki.

U saopštenju se naglašava da oprema uključuje naprednu municiju, oružje, oklopna vozila, medicinsku opremu, komunikacijske sisteme i ličnu zaštitnu opremu, te da dva zračna i morska mosta igraju odlučujuću ulogu u kontinuitetu aktivnosti izraelskih sigurnosnih službi, obnavljanju strateških rezervi i brzom odgovoru na potrebe izraelskih borbenih jedinica na raznim frontovima.

Prema statistikama objavljenim u protekle dvije godine, najveći dio izraelskog uvoza oružja tokom rata dolazio je iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja, posebno Njemačke.

