Zapadna obala na rubu treće intifade usred rastućeg izraelskog nasilja

U saopštenju u petak, PFLP je naglasio da je izbijanje sveobuhvatne treće intifade bliže nego ikad.

Govoreći o ubistvu Amra al-Marba (18) i Samija Mashayikha (16) tokom izraelskog napada na grad Kafr Aqab, sjeverno od okupiranog al-Qudsa, u ranim jutarnjim satima petka, u saopštenju se navodi da ovi ponovljeni napadi predstavljaju "plamen koji će spaliti preostale iluzije smirenosti", dodajući da će akumulirani palestinski bijes "eruptirati poput lave" pred okupacijskim izraelskim režimom.

Organizacija je saopštila da eskalacija nasilja doseljenika, akti vandalizma i ciljanje palestinskih civila širom okupirane Zapadne obale otkrivaju "ukorijenjenu fašističku i rasističku doktrinu i bolesnu psihološku strukturu bandi doseljenika koje nasilje praktikuju kao svakodnevni čin".

Izraelske snage ubile dva palestinska tinejdžera na okupiranoj Zapadnoj obali

Dva palestinska tinejdžera ubijena su tokom napada izraelskih snaga na grad Kafr Aqab u blizini okupiranog al-Qudsa.

PFLP je naglasio da „Palestinci neće stajati skrštenih ruku“ suočeni sa „kriminalnim sadizmom“, dodajući da će eskalacija zločina podstaći široki pokret otpora koji bi mogao pretvoriti Zapadnu obalu u bojno polje za rat iscrpljivanja protiv izraelskih snaga i doseljenika.

U saopštenju se upozorava da „ovaj fašistički entitet“ predstavlja prijetnju regiji i čovječanstvu u cjelini.

Pozivajući međunarodnu zajednicu da bojkotuje Izrael i izoluje njegove vođe, organizacija je saopštila da će se „stabilnost regije postići samo iskorjenjivanjem [izraelske] okupacije“.