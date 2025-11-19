Profit izraelske vojne industrije značajno porastao zbog rata u Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Elbit, najveća izraelska kompanija vojne industrije, objavila je da je njen profit u trećem kvartalu godine značajno porastao zbog rata u Gazi i povećane kupovine oružja od strane izraelske vojske, kao i rasta odbrambenih budžeta evropskih zemalja.

Prema podacima kompanije, ukupni zaostatak Elbitovih narudžbi dostigao je 25,2 milijarde dolara nakon potpisivanja novih ugovora sa evropskim zemljama, od kojih 69 posto dolazi izvan Izraela. Oko 38 posto ovih narudžbi planirano je da bude isporučeno do kraja 2025. i 2026. godine.

Finansijski direktor Elbita, Kobi Kajan, ukazao je na povećanje prihoda i rekao da se proces pretvaranja akumuliranih narudžbi u prodaju i profitabilnost poboljšava. Prema novim finansijskim podacima, profit kompanije nakon eliminacije jednokratnih troškova dostigao je 3,35 dolara po dionici, dok je u istom periodu prošle godine ta brojka iznosila 2,21 dolar. Prihod je također porastao sa 1,72 milijarde dolara na 1,92 milijarde dolara.

Dionice kompanije su također porasle za 0,5 posto na 505,74 dolara na berzi Nasdaq.

Izvršni direktor Elbita, Bezalel Matschlis, osvrćući se na dvogodišnju pauzu u ratu u Gazi, rekao je da su se mnoge kompanije vratile kupovini oružja nakon rata i da postoji hitna potreba za obnovom vojnih zaliha unutar Izraela. Zaostale narudžbe ukazuju na stabilnost kompanije u narednih nekoliko godina.

Prihodi od odjeljenja kompanije za komandu i kontrolu, komunikacije, računare, izviđanje i sajber sisteme također su porasli za 14%. Više od 33 posto ukupnih prihoda kompanije dolazi s izraelskog domaćeg tržišta, koje je od početka rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, pa sve do nedavnog primirja, uveliko zavisilo od Elbitovog oružja i opreme, uključujući municiju, dronove, sisteme navođenih raketa i opremu za izviđanje.

U međuvremenu, prodaja u Evropi porasla je sa 430 miliona dolara na 536 miliona dolara i sada čini 28 posto Elbitovih prihoda, što je potaknuto rastućim izdacima za odbranu u evropskim zemljama.

Elbit je također objavio da mu je dodijeljen međunarodni ugovor vrijedan 2,3 milijarde dolara tokom osmogodišnjeg perioda. Osim toga, kompanija će isplaćivati ​​kvartalnu dividendu u gotovini od 75 centi po dionici.