Saopštenje izraelske vojske o operaciji protiv doseljenika

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelska vojska je objavila da je otkrila eksploziv u automobilu počinitelja ove operacije nakon operacije šehida na Zapadnoj obali.

Ova operacija izvedena je danas na raskrsnici Ghosh Etzion na jugu Betlehema na Zapadnoj obali, a prema saopštenju izraelske vojske, "ovaj napad (operacija) izveden je nožem i potjerom automobila, a ne pucnjavom."

Izraelska vojska, objavljujući smrt dvojice počinitelja ove operacije, također je najavila široku pretragu u ovom području i zatvaranje i opsadu palestinskih sela na jugu Betlehema.

Izraelski mediji su izvijestili da su stručnjaci za eksplozive poslani na mjesto incidenta nakon što je eksploziv otkriven u vozilu koje pripada počiniteljima operacije u Gush Etzionu.

U posljednjim izvještajima, novinski izvori su izvijestili da je u operaciji povrijeđeno osam osoba. Neki izvori su također izvijestili da je jedan cionista ubijen.

Počinioci operacije mučeništva na raskrsnici Gush Etzion bili su iz Hebrona i Beit Amera, sjeverno od Hebrona. Ovo područje je posljednjih dana svjedočilo široko rasprostranjenim napadima cionista i paljenju palestinske imovine od strane ovih okupatora.