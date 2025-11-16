Šejhu Ikrime Sabri, hatibu džamije Al-Aksa, bit će suđeno!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), okupirani jerusalimski sud danas (nedjelja) donio je presudu prema kojoj će se suđenje šejhu Ikrimi Sabriju, hatibu džamije Al-Aksa, održati sljedećeg utorka. Ova odluka donesena je nakon optužnice protiv njega od strane izraelskog tužilaštva.

Optužbe protiv Sabrija uključuju "podsticanje na terorizam"; Prema izraelskim vlastima, Sabri je u svojim javnim govorima i propovijedima hvalio palestinske snage otpora. Jedan od tih slučajeva je njegov govor na dženazi Udaya Tamimija u kampu Shuafat i Raeda Hazema u Jeninu 2022. godine. Također je optužen za izražavanje saučešća na džuma-namazu u džamiji Al-Aksa nakon šehidske smrti vođe Hamasa Ismaila Haniyeha!

Sabrijev advokat, Khaled Zabarqa, smatra ove optužbe dijelom "političkog, vjerskog i intelektualnog progona" i rekao da su cionističke vlasti nezadovoljne Sabrijevim vjerskim i političkim stavovima i pokušavaju ugušiti njegov glas.

S druge strane, izraelski mediji su izvijestili da Sabri nije optužen samo za podršku otporu, već i za objavljivanje antiizraelskog materijala i "podsticanje nasilja". Optužen je da je Ismaila Haniyeha nazvao "šehidom" i tražio oproštaj za njega u jednom od svojih nedavnih govora u džamiji Al-Aksa!

Sabrijev pravni dosije uključuje i ranije dosjee: prethodno je bio krivično gonjen zbog svojih izjava u podršku palestinskim naoružanim ljudima 2022. godine.

Prema izvještajima, izraelske vlasti planiraju da mu oduzmu stalni boravak; ministar unutrašnjih poslova režima govorio je o oduzimanju njegove boravišne dozvole.

Ikrime Sabri je ličnost čiji je glas važan te on važi za predstavnika otpora i glas podrške otporu unutar palestinske zajednice.