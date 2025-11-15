Globalna osuda zločina doseljenika koji su počinili paljenje džamije na Zapadnoj obali

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), arapske zemlje i međunarodna zajednica, predvođene Ujedinjenim narodima, oštro su osudile podmetanje požara izraelskih doseljenika na džamiju "Al-Hajat Hamidah" ​​u gradu Deir Estia u guvernoratu Salfit na Zapadnoj obali, koje se dogodilo u četvrtak ujutro.

"Duboko smo zabrinuti zbog napada doseljenika u kojem je zapaljena džamija na Zapadnoj obali", rekao je glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare u New Yorku. "Napad na sveta mjesta je potpuno neprihvatljiv i dosljedno smo osuđivali takve akte nasilja."

Napad se dogodio dva dana nakon što je izraelski predsjednik Isaac Herzog opisao nasilje i brutalnost doseljenika u selima Beit Laid i Deir Ezzor kao "šokantne" i smatrao ih "crvenom linijom".

U saopštenju, palestinsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ovaj "strašni zločin" i smatralo izraelski režim direktno odgovornim za opasnu eskalaciju nasilja i "širenje terorizma doseljenika", za koje je ministarstvo reklo da je podstaknuto službenom politikom Tel Aviva protiv Palestinaca.

Jordansko ministarstvo vanjskih poslova također je objavilo svoje "apsolutno odbacivanje" ovih napada, pozivajući međunarodnu zajednicu da ispuni svoje pravne i moralne odgovornosti za ponovljenu agresiju doseljenika.

Španija je pozvala izraelsku vladu da okonča "nasilje i nekažnjivost" doseljenika i da ozbiljno procesuira počinitelje ovih djela i politike širenja naselja. Njemačka, Švicarska i Kuba, nastavljajući rastući trend osuda, oštro su osudile napad i smatrale da je potrebno odmah zaustaviti nasilje doseljenika i okončati ilegalno širenje naselja.

Vrijedi napomenuti da su u četvrtak ujutro cionistički doseljenici zapalili džamiju "Al-Hajja Hamidah" ​​na Zapadnoj obali. Objavljene slike jasno pokazuju dubinu ovog ludila, uvrede i nasilja.

Povećanje nasilja na Zapadnoj obali dolazi u vrijeme kada se strane nalaze u drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre koji su posredovale Sjedinjene Američke Države. Washington je ranije upozorio da bi napadi doseljenika mogli potkopati napore za konsolidaciju primirja u Gazi.

U tom smislu, Dina Yulianti Sulaiman, direktorica Indonezijskog centra za bliskoistočne studije, rekla je: "Kada Izrael nastavi činiti zločine u Gazi bez ikakvih ograničenja, to jača percepciju među doseljenicima da mogu ići koliko god žele na Zapadnoj obali." Pozvala je na vršenje stvarnog pritiska na vojsku i doseljenike i na njihovo poštivanje međunarodnog prava.

Glasnogovornica UN-a također je upozorila da brojne prepreke sprječavaju UN da proširi svoj humanitarni odgovor potrebnom brzinom i kapacitetom, ističući napredak u pružanju medicinskih usluga u Gazi.