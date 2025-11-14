Vođa bahreinske stranke Waad uhapšen zbog protivljenja normalizaciji odnosa s Izraelom i podrške otporu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bahreinske vlasti uhapsile su Ibrahima Sharifa, vođu Nacionalne demokratske radničke stranke (Waad), odmah po dolasku na Međunarodni aerodrom Bahrein iz Libana. Razlog hapšenja bile su njegove nedavne izjave u kojima je pozvao arapski narod da se odupre izraelskoj okupaciji i bojkotuje ovaj režim.

Također je kritikovao šutnju arapskih zemalja u vezi s izraelskim zločinima u Palestini i Libanu.

Bahreinska Generalna direkcija za istrage i tužilaštvo objavila je u svom službenom saopštenju da je Sharif uhapšen pod optužbom za širenje lažnih vijesti i vrijeđanje arapskih saveznika, te da je protiv njega pokrenut pravni postupak i slučaj je proslijeđen tužilaštvu.

Prema zvaničnicima režima Al Khalife, Ibrahim Sharif, sin Abdula Rahima, uhapšen je zbog širenja lažnih vijesti na društvenim mrežama i uvredljivih izjava protiv arapskih saveznika i njihovih vođa.

Ibrahim Sharif je ranije u svojim medijskim intervjuima naglasio da su otpor i bojkoti jedini način suočavanja s izraelskom okupacijom, dodajući: „Problem sa pozicijom arapskih zemalja nije slabost podrške naroda, već saučesništvo ili šutnja režima protiv cionističkog neprijatelja.“

Vođa stranke Waad također je pozvao na stvaranje pritiska arapskog javnog mnjenja kako bi se palestinsko pitanje održalo živim i ojačao front otpora protiv projekata normalizacije.

Posmatrači vjeruju da je Sharifovo hapšenje dio rastuće službene kampanje protiv nacionalnih glasova koji se protive normalizaciji i podržavaju palestinski cilj, te upozoravaju da bahreinske vlasti nastavljaju svoju politiku suzbijanja kritika i kriminalizacije slobode izražavanja o nacionalnim i arapskim pitanjima.