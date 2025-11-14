'Gnusni zločin': Paljenje džamije na Zapadnoj obali od strane izraelskih doseljenika izazvalo je globalnu osudu

Izraelski doseljenici su rano u četvrtak zapalili džamiju Hajja Hamida u palestinskom selu Deir Istiya, sjeverozapadno od grada Salfita.

Fotografije snimljene na mjestu događaja pokazale su rasističke slogane protiv Arapa i muslimana ispisane sprejem na zidovima džamije, koja je oštećena u požaru. Primjerci Kur'ana - svete knjige islama - također su spaljeni.

Zvanična palestinska novinska agencija WAFA, pozivajući se na aktivistu protiv širenja naselja Nazmija Salmana, izvijestila je da su lokalni stanovnici intervenirali kako bi spriječili širenje požara po džamiji.

Glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonia Guterresa rekao je da međunarodna organizacija "snažno" osuđuje napad.

"Vjerska mjesta moraju se poštovati i štititi u svakom trenutku", rekao je Stephane Dujarric novinarima tokom brifinga u sjedištu UN-a u New Yorku.

Osudio je "sve napade izraelskih doseljenika na Palestince i njihovu imovinu na okupiranoj Zapadnoj obali".

"Takvi incidenti dio su sve većeg obrasca ekstremističkog nasilja koje rasplamsava tenzije i mora odmah prestati", rekao je glasnogovornik.

Dujarric je također napomenuo da „Izrael, kao okupacijska sila, mora zaštititi palestinsko civilno stanovništvo i osigurati da oni koji su odgovorni za napade budu pozvani na odgovornost.“

Palestinski pokret otpora Hamas osudio je podmetanje požara kao „gnusni zločin i flagrantno kršenje osjećaja muslimana i slobode vjeroispovijesti“.

Napad, tvrdi grupa, još jednom „otkriva nivo sadizma i rasizma koji okupacija prakticira protiv našeg naroda i protiv naših islamskih i kršćanskih svetih mjesta“.

Napomenuli su da se „zločini terorističkih doseljenika“ protiv Palestinaca „izvršavaju uz punu podršku“ izraelskog režima u „očajničkom pokušaju nametanja nove stvarnosti na okupiranim palestinskim teritorijama i promjene njihovih karakteristika i istina historije“.

Jordansko Ministarstvo vanjskih poslova i iseljenika također je oštro osudilo porast napada izraelskih doseljenika.

Glasnogovornik jordanskog Ministarstva vanjskih poslova, Fouad Majali, potvrdio je apsolutno odbacivanje takvih napada od strane Ammana, koje je opisao kao "produženje ekstremističke politike izraelskog režima i izjava njegovih zvaničnika koje podstiču ekstremizam i nasilje nad palestinskim narodom".

Majali je upozorio na kontinuirana kršenja na Zapadnoj obali i tekuća ograničenja nametnuta Palestincima, koja, zajedno s napadima doseljenika, prijete da rasplamsavaju dalje nasilje i ugroze sigurnost i stabilnost regije.

Pozvao je međunarodnu zajednicu da preuzme svoje pravne i moralne odgovornosti i da prisili Izrael, okupacionu silu, da zaustavi svoju opasnu eskalaciju i napade doseljenika, te da ispuni legitimna prava palestinskog naroda da uspostavi svoju nezavisnu i suverenu državu na linijama od 4. juna 1967. godine sa Istočnim al-Kudsom kao glavnim gradom.

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova također je izrazilo duboku zabrinutost zbog rastućeg nasilja koje izraelski doseljenici čine nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali.

„Ovo nasilje i kontinuirano širenje ilegalnih naselja moraju prestati“, navodi se u saopštenju.

Njemačka je također pozvala na zaustavljanje nasilja doseljenika, rekavši da „incidenti moraju biti temeljito istraženi i odgovorni pozvani na odgovornost“.

U julu 2024. godine, Međunarodni sud pravde (MSP) proglasio je izraelsku višedecenijsku okupaciju historijske Palestine nezakonitom.

MSP je zahtijevao evakuaciju svih postojećih naselja na Zapadnoj obali i Istočnom al-Kudsu.

Savjetodavno mišljenje Suda, iako nije pravno obavezujuće, nosi značajnu političku težinu jer označava prvi put da je MSP zauzeo stav o legalnosti 57-godišnje okupacije.