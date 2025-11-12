  1. Home
Obavještajna služba IRGC-a tvrdi da je razbila američko-izraelsku subverzivnu špijunsku mrežu

12 novembar 2025 - 12:25
ABNA24: Obavještajna organizacija Korpusa islamske garde (IRGC) objavila je uspješno razbijanje antisigurnosne mreže kojom su upravljale američke i izraelske obavještajne službe unutar zemlje.

U saopštenju objavljenom u utorak, organizacija je navela da je mreža identifikovana nakon nekoliko rundi nadzora, praćenja i obavještajnih operacija.

Mreža, opisana kao sastavljena od "prevarenih i izdajničkih elemenata", stvorena je u drugoj polovini jeseni kako bi se poremetila javna sigurnost, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se naglašava da je cionistički režim, djelujući kao posrednik Washingtona u regionu, promijenio svoju strategiju prema destabilizaciji Irana u pokušaju da kompenzuje svoj "ponižavajući poraz" u nedavnom 12-dnevnom ratu.

Prema saopštenju, mreža je bila dio pokušaja Tel Aviva da kompenzuje svoje vojne neuspjehe ciljajući na unutrašnju stabilnost Irana.

Koordinirana operacija provedena je u više pokrajina, što je dovelo do hapšenja različitih ćelija mreže koje su nastojale poremetiti javnu sigurnost.

U saopštenju se obećava da će daljnji detalji i izvještaji o razbijenoj mreži biti podijeljeni s iranskim narodom u dogledno vrijeme.

