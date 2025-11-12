Intenzivni sukobi oko Sweide između elemenata Hikmat al-Hijri i snaga sirijske prelazne vlade

Prema izvještaju novinske agencije Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - Oružani sukobi između Nacionalne garde (Nacionalna garda) i snaga sirijske prelazne vlade, zajedno sa njenim savezničkim grupama, intenzivirali su se u nekoliko područja oko grada Sweide.

Sukobi, u kojima je korišteno teško naoružanje i mitraljezi, zabilježeni su u područjima stambenih kompleksa Tal Hadid, Konarak-Dawwar al-Omran i al-Khader na sjeverozapadu Sweide, kao i u području Khirbet Samar-Ari na zapadu pokrajine.

Dron je također ciljao područje oko položaja Nacionalne garde u blizini područja al-Ma'al na cesti al-Thala zapadno od Sweide, ali do sada nisu objavljene informacije o ljudskim žrtvama.

Istovremeno, grupe povezane s Ministarstvom odbrane, Generalnom upravom sigurnosti i nekim beduinskim plemenima stacioniranim u području sela Najran ciljale su položaje Nacionalne garde, što je dovelo do raštrkanih sukoba u tom području.

Snage Nacionalne garde također su odgovorile na izvore vatre, ali prema Sirijskoj opservatoriji za ljudska prava, nema informacija o žrtvama.

Vrijedi napomenuti da naoružane grupe povezane s "Al-Hars Al-Watani" (Nacionalnom gardom) predvodi šejh Hekmat Al-Hijri, duhovni vođa plemena Druzi u pokrajini Sweida, te da se povremeno sukobljavaju sa sirijskim vojnim snagama.