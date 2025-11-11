Jemenski pokret Ansarullah objavljuje prekid napada na Izrael i brodove u Crvenom moru

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Jemenski pokret Ansarullah objavio je u poruci upućenoj brigadama Qassam, vojnom krilu Palestinskog islamskog pokreta otpora (Hamas), da je zaustavio napade na Izrael i brodove koji prolaze kroz Crveno more. Ova poruka je objavljena dok je u Pojasu Gaze na snazi ​​krhko primirje.

Poruka, objavljena u ponedjeljak navečer, do sada je najjasniji znak zaustavljanja napada pokreta Ansarallah. U poruci se navodi da pokret pažljivo prati događaje u regiji i upozorava: „Ako neprijatelj nastavi napade na Gazu, i mi ćemo nastaviti naše vojne operacije“, uključujući nametanje zabrane izraelskog brodarstva u Crvenom i Arapskom moru.

Jemenski pokret Ansar Allah privukao je globalnu pažnju tokom nedavnog rata između Izraela i Hamasa raketnim i napadima dronovima na Izrael i komercijalne brodove. Naveli su da je cilj ovih napada bio izvršiti pritisak na Izrael da zaustavi rat.

Grupa nije preuzela odgovornost ni za jedan novi napad od početka primirja 10. oktobra. Prethodni napadi jemenskog Ansar Allaha na brodove ubili su najmanje devet mornara i potopili četiri broda, poremetivši trgovačke rute u Crvenom moru; rutu koja je prije rata prevozila robu vrijednu oko trilion dolara godišnje.

Posljednji zabilježeni napad Ansarullaha bio je 29. septembra, kada je meta bio teretni brod Minervagracht pod holandskom zastavom, pri čemu je ubijen jedan član posade, a drugi ranjen.