Preko 16.000 pacijenata u Gazi još uvijek čeka evakuaciju radi liječenja u inostranstvu

Ova agencija UN-a sa sjedištem u Ženevi, u saopštenju u ponedjeljak, pozvala je na osiguranje nesmetanog protoka humanitarne pomoći preko svih prijelaza u Pojas Gaze, s obzirom na kritično pogoršanu zdravstvenu i humanitarnu situaciju.

Zahtijeva se hitno ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah, naglašavajući da je to ključni kanal za medicinske evakuacije i bitna ulazna tačka za medicinske potrepštine u Gazu.

SZO je također naglasila potrebu da više zemalja prihvati pacijente i povrijeđene iz Gaze na liječenje.

U saopštenju se naglašava da se zdravstveni sistem u Gazi suočava s potpunim kolapsom kao rezultat tekuće blokade i nedostatka medicinskih potrepština i goriva.

Organizacija je naglasila da hiljade povrijeđenih osoba hitno trebaju operacije koje se ne mogu izvesti unutar Pojasa Gaze. Istaknuta je rastuća humanitarna hitnost organiziranja njihovog transfera u bolnice izvan Gaze.

U međuvremenu, Ujedinjene nacije tvrde da izraelska ograničenja i dalje opstruiraju dostavu humanitarne pomoći Pojasu Gaze, čak i mjesec dana nakon što je proveden prekid vatre između režima u Tel Avivu i pokreta otpora Hamas.

„Mjesec dana nakon početka primirja, napore za povećanje pomoći i dalje koče birokratija, stalne zabrane za ključne humanitarne partnere, premalo prelaza i ruta, te nesigurnost koja i dalje postoji uprkos primirju“, rekao je portparol UN-a Farhan Haq na konferenciji za novinare u ponedjeljak, pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

„U nekim područjima, naši timovi i dalje moraju unaprijed koordinirati svaki pokret s izraelskim vlastima“, dodao je.

Haq je napomenuo da je Izrael u potpunosti olakšao samo dva od osam pokušaja pružanja pomoći, a „četiri su bila ometana na terenu - uključujući jedan koji je odgođen 10 sati prije nego što je tim konačno dobio zeleno svjetlo za kretanje“.

Naglasio je da UN i njegovi partneri „koriste svaku priliku za proširenje operacija“ uprkos zastrašujućim izazovima.

Od oktobra 2023. godine, u izraelskom genocidnom ratu ubijeno je najmanje 69.179 ljudi, uglavnom žena i djece, a povrijeđeno je skoro 170.700 drugih, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.