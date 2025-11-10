Hoće li glavni grad Malija uskoro pasti u ruke Al-Kaide?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - francuski časopis J’une Afrique je u izvještaju napisao da se vojna vlada Malija suočava s neviđenom i egzistencijalnom krizom, jer su glavni grad Bamako i mnoge druge regije pod pritiskom i postepenom opsadom naoružanih džihadističkih grupa.

U izvještaju se navodi da je grupa Nusra al-Islam wal-Muslimin - najveća grana direktno povezana s Al-Kaidom u regiji - nametnula blokadu uvoza goriva, što je paraliziralo malijsku ekonomiju.

Prema časopisu, ova gušljiva strategija dovela je do zatvaranja škola, propadanja usjeva u nekoliko područja i ozbiljnih poremećaja u snabdijevanju električnom energijom.

Assimi Guetta, šef vladajućeg vojnog vijeća Malija, pozvao je narod da zajedno radi na prevazilaženju krize i obećao je da će učiniti sve što je u njegovoj moći da osigura gorivo.

„Malijska vlada više nema nikakvu kontrolu nad svojom teritorijom i koncentrirala je svoje snage samo oko Bamaka kako bi zaštitila vladu“, rekao je časopisu Bacary Sambi, direktor Instituta za studije Timbuktu (sa sjedištem u Dakaru, Senegal).

„Podrška naroda vojnoj vladi brzo opada jer vlada nije ispunila svoje obećanje da će osigurati sigurnost.“

Hoće li Bamako pasti?

Posmatrači kažu da je malo vjerovatno da će Bamako pasti u skorije vrijeme, jer Nusra front nema vojne ili administrativne kapacitete da zauzme glavni grad.

Charlie Wirb, analitičar konsultantske kuće Albidaran Wealth, rekao je za časopis: „Ne mislim da grupa ima kapacitet ili namjeru da preuzme Bamako, ali prijetnja koju sada predstavlja za glavni grad je bez presedana.“

Časopis je napisao da je grupa proširila svoj utjecaj na veliki dio teritorije Malija posljednjih mjeseci i da prikuplja sredstva putem naplate poreza i iznude putem otmice.

Prema Bacaryju Sambiju, strateški cilj grupe u ovoj opsadi je svrgavanje vladajućeg režima. Izvor iz evropskih sigurnosnih službi također je naglasio da grupa želi svrgnuti vojno vijeće i formirati vladu s kojom može pregovarati i provoditi svoju politiku.

Opcija pregovora

Izvještaj se nastavlja navodeći da je jedna od opcija za malijsku vladu pregovaranje s rukovodstvom džihadističke grupe.

Lokalni predstavnik, koji nije želio biti imenovan, rekao je za časopis: „Vlada trenutno pokušava dobiti neku vrstu primirja od džihadista kako bi ukinula blokadu goriva.“

Imenovanje generala Toumanija Kouneha za načelnika generalštaba vojske prije dvije sedmice moglo bi biti znak ovog pristupa, budući da je on upoznat s džihadističkim krugovima i ranije je pokušavao pregovarati s njima, a sada nastoji oživjeti razgovore kako bi se postigao barem privremeni prekid vatre.

Izvještaj upozorava da bi nastavak ove strategije ekonomskog gušenja mogao dovesti do potpunog kolapsa malijske vlade, s katastrofalnim posljedicama za cijelu regiju.

Ekonomska blokada i gušenje

Drugi izvještaj u istom časopisu, koji su napisali Maher Jebbi i Othman Ascofari, navodi da je od prošlog septembra grupa Nusrat al-Islam wal-Muslimeen intenzivirala napade na puteve koji povezuju Bamako s lukama Obale Slonovače i Senegala.

Od juna, malijska vlada je zabranila prodaju flaširanog i galonskog goriva u ruralnim područjima u pokušaju da ograniči kretanje naoružanih grupa (koje obično putuju motociklima) i iscrpi njihove zalihe goriva.

S druge strane, džihadistička grupa je proglasila ovu blokadu goriva protiv Bamaka odgovorom na istu vladinu odluku.

Vojni izvor je objasnio situaciju: "Mora se shvatiti da kada govorimo o blokadi, ne mislimo na fiksne barijere sa znakovima. Obično desetine naoružanih ljudi na motociklima stvaraju teror na cestama, a zatim nestaju. U takvim uslovima teško im se suprotstaviti čak i uz zračne napade, jer se brzo skrivaju među civilima. Suočeni smo sa situacijom neravnoteže."

Prema časopisu, članovi grupe aktivni su na glavnom putu broj 1 (koji povezuje Mali sa Senegalom) i putu broj 7 (koji stiže do luke Obale Slonovače), te koriste rubove šuma za iznenadne napade na konvoje goriva.

Stav SAD-a

Časopis piše: Mali je potpuno ovisan o uvozu naftnih derivata i u njegovom odsustvu, svi sektori ekonomije zemlje suočit će se s teškim posljedicama nestašice goriva.

U intervjuu za časopis, ekonomista Modibo Mau Makalo upozorio je da će kontinuirana nestašica goriva dovesti do povećanja inflacije i viših cijena električne energije, transporta i hrane, te da će vjerovatno ozbiljno usporiti industrijsku aktivnost.

U međuvremenu, zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau nedavno je razgovarao s malijskim ministrom vanjskih poslova Abdallahom Diopom o sigurnosnim izazovima s kojima se regija suočava usred porasta napada naoružanih grupa.

U poruci na platformi društvenih medija X (ranije Twitter), pohvalio je malijske oružane snage i njihove napore u borbi protiv ekstremističkih grupa, posebno protiv Fronta za podršku islamu i muslimanima Nusre, povezanog s Al-Kaidom.

Ove primjedbe se smatraju jasnom promjenom stava Washingtona prema malijskoj vojnoj vladi nakon godina diplomatskih napetosti. Posmatrači vjeruju da ove primjedbe signaliziraju želju SAD-a da obnove veze i ponovo se angažuju s malijskim vlastima.