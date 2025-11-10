Sezona maslina, sezona terora na Zapadnoj obali / Pojačano organizirano nasilje cionističkih doseljenika

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nasilje izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali ušlo je u novu i organiziranu fazu; napadi koji imaju za cilj ubijanje i zastrašivanje poljoprivrednika, novinara i međunarodnih aktivista nastavljaju se u sjeni šutnje međunarodne zajednice i jasne saučesništva okupacijskih snaga.

Tokom napada doseljenika na Palestince koji su brali masline u području Jabal Qamas u Beiti, snimatelj Reutersa je teško pretučen palicama. Napadači su usmjerili udarce u njegovu glavu, namjeravajući ga ubiti, ali ga je od smrti spasila kaciga i intervencija njegovog savjetnika za sigurnost. U napadu je povrijeđeno šest novinara i više od desetak drugih, uključujući farmere i međunarodne aktiviste.

Očevici, uključujući palestinskog aktivistu Munthera Umayru, potvrdili su da je u napadu učestvovalo oko 50 doseljenika, koji su okružili farmere iz nekoliko pravaca i pretukli ih. Umayra je rekao: „Djelovali su s unaprijed isplaniranim planom ubijanja. Renin Sawafta bila je meta brutalnih udaraca, ali ju je od smrti spasilo nošenje zaštitne opreme.“

Ameera se također osvrnuo na sličan napad na početku sezone berbe maslina u Beiti, u kojem su doseljenici, nakon što su se prvobitno povukli, napali palestinsku porodicu na drugom brdu, zapalili im automobile i polomili stabla maslina. „Doseljenici su se pretvorili u organizirane grupe koje imaju za cilj zastrašivanje ljudi, napad na kuće, paljenje zemljišta i imovine te napad na novinare i strane aktiviste“, rekao je.

Rasprostranjeni napadi u raznim dijelovima Zapadne obale

Tokom proteklog dana, doseljenici su izveli nekoliko napada u raznim dijelovima Zapadne obale, uključujući paljenje kuće u selu Abu Falah, sječu maslina u Deir Jariru, krađu usjeva maslina u Aqrabi i ranjavanje sedam osoba na skupu u al-Ma'aziju u sjevernom Jerusalemu.

Novine Yedioth Ahronoth izvijestile su da izraelska policija istražuje napade, ali još nije izvršila nikakva hapšenja. Otkako je Itamar Ben-Giver preuzeo dužnost ministra unutrašnje sigurnosti, hapšenja nasilnih doseljenika su rijetka, a ministar sigurnosti Yisrael Katz naredio je prekid korištenja administrativnih pritvora protiv Jevreja.

Ujedinjene nacije izvijestile su da su napadi doseljenika u oktobru dostigli 264, što je najveći mjesečni broj u dvije decenije. Nasilje je raselilo više od 3.200 Palestinaca, ubilo nekoliko, ranilo stotine i uništilo mnoge izvore prihoda.

„Komitet otpora zidu i naseljima“ također je zabilježio 278 napada, uključujući premlaćivanja, pritvaranja, ograničenja kretanja, zastrašivanje i direktno pucanje.