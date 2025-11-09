Stotine tijela spaljene od strane snaga za brzo reagovanje u El Fasheru

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sudanska mreža ljekara objavila je u nedjelju da su Snage za brzo reagovanje u šokantnom činu prikupile stotine tijela s ulica i iz naselja grada El Fashera, od kojih su neka zakopana u masovne grobnice, a druga su potpuno izgorjela.

U saopštenju se navodi: „U novom zločinu koji se dodaje na listu nehumanih djela počinjenih od strane Snaga za brzo reagovanje, grad El Fasher svjedočio je jednom od najgnusnijih djela nehumanosti. Posljednjih dana, ove snage su prikupile stotine tijela iz grada i, kako bi sakrile tragove svojih zločina protiv civila, neke su spalile, a druge zakopale u masovne grobnice.“

Mreža je naglasila da ono što se dogodilo u El Fasheru nije bio „izolovani incident“, već „novo poglavlje u zločinu genocida velikih razmjera“ izvršenom uz potpuno nepoštivanje međunarodnog prava i vjerskih principa.

Mreža sudanskih ljekara najoštrije je osudila ova djela i smatra rukovodstvo Snaga za brzo reagovanje u potpunosti odgovornim za ove „masakre“.

U saopštenju se nastavlja: „Ovi zločini neće biti izbrisani spaljivanjem tijela ili prikrivanjem. Međunarodna zajednica mora odmah poduzeti mjere kako bi pokrenula nezavisnu i međunarodnu istragu o tome šta se dešava u El Fasheru.“

Organizacija je upozorila da je situacija u El Fasheru prešla granice humanitarne katastrofe i postala "organizovani genocid" protiv ljudskog života i dostojanstva, dok je "sramotna šutnja međunarodne zajednice dostigla nivo saučesništva".

Vrijedi napomenuti da su Snage za brzo reagovanje, koje su od aprila 2023. godine uključene u krvavi rat sa sudanskom vojskom, krajem prošlog mjeseca preuzele kontrolu nad gradom El Fasher, glavnim gradom države Sjeverni Darfur.

Nakon što je grad pao, desetine hiljada stanovnika bile su prisiljene da pobjegnu, a objavljeni su i izvještaji o široko rasprostranjenom nasilju od strane ovih snaga.