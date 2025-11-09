Njemački aktivisti se lancima vezali za željezničke tračnice u znak protesta protiv prodaje oružja Izraelu

Oko 40 demonstranata učestvovalo je u protestu, blokirajući željezničku prugu koja povezuje kontejnerske terminale Eurogate i Burchardkai. Okupacijom tračnica nekoliko sati, grupa je uspješno zaustavila teretni saobraćaj.

Jule Fink, glasnogovornik aktivističke grupe, izjavio je da je njihovo učešće u građanskoj neposlušnosti izraz solidarnosti s Palestinom.

„Jasno je da izraelski režim već dugo vremena čini ratne zločine u Palestini. Ovo je genocid, a njemačka vlada je aktivno saučesnik. Njemačka nastavlja izvoziti oružje u Izrael preko svojih luka. Zašto stanovnici Hamburga dozvoljavaju da se njihova luka koristi za pošiljke oružja?“, rekla je.

Iz sigurnosnih razloga, dalekovodi od 15.000 volti iznad pruge su deaktivirani tokom protesta.

Njemačka je prošle godine odobrila izvoz oružja u Izrael u ukupnom iznosu od 326,5 miliona eura (363,5 miliona dolara), uključujući vojnu opremu i naoružanje. Ovo predstavlja značajan porast, otprilike deset puta veći od iznosa odobrenog 2022. godine, prema podacima Ministarstva ekonomije odgovornog za izdavanje izvoznih dozvola.

Odobrenja su se ove godine smanjila, sa samo 14,5 miliona eura (16,1 milion dolara) odobrenih između januara i 21. augusta, prema podacima Ministarstva ekonomije kao odgovor na parlamentarnu istragu.

Od toga, kategorija ratnog oružja predstavljala je samo 32.449 eura (36.016 dolara).

Izraelski napad na Gazu ubio je više od 69.160 Palestinaca od 7. oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze. Također je raselio većinu stanovništva od 2,3 miliona, izazvao krizu gladi i doveo do genocida.