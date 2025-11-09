Hamas odbacuje predaju u Rafahu, poziva posrednike da zaštite primirje

U nedjeljnom saopštenju, vojno krilo Hamasa, Brigade Ezzedine al-Qassam, odbacilo je izvještaje da bi njihovi borci mogli položiti oružje u okviru predloženog sporazuma o posredovanju koji predvodi Egipat.

„Neprijatelj mora znati da koncept predaje i samopredaje ne postoji u rječniku Brigada al-Qassam“, navodi se u saopštenju.

Prema egipatskom prijedlogu, oko 200 boraca bi predalo oružje egipatskim vlastima u zamjenu za siguran prolaz u druga područja Pojasa Gaze, prema izvorima posrednika. Sporazum navodno uključuje i predaju informacija o tunelskim mrežama u Rafahu kako bi se mogli uništiti.

Hamas je saopštio da neće prihvatiti nikakav aranžman koji "služi izraelskim okupacijskim ciljevima", umjesto toga pozivajući posrednike da "pronađu rješenje koje osigurava nastavak primirja i sprječava neprijatelja da iskoristi situaciju kako bi opravdao daljnje napade".

Područje Rafaha svjedočilo je najozbiljnijim kršenjima zakona od strane izraelske vojske otkako je sporazum postignut uz posredovanje SAD-a stupio na snagu 10. oktobra.

Izrael je tvrdio da su njegovi zračni napadi usmjereni na vojne strukture Hamasa nakon onoga što je nazvao napadima protivtenkovskim raketama i pucnjavom na njegove snage. Međutim, Hamas je negirao učešće u sukobima u Rafahu i ponovio svoju posvećenost sporazumu o primirju.

Brigade al-Kasam također su upozorile da posrednici moraju "pronaći rješenje kako bi se osigurao nastavak primirja i spriječilo neprijatelja da koristi slabe izgovore za njegovo kršenje i iskorištava situaciju za ciljanje nevinih civila u Gazi".

Izraelski zračni napadi u području Rafaha do sada su ubili desetine civila, uključujući žene i djecu, prema zdravstvenim zvaničnicima.

Nekoliko dana nakon stupanja na snagu sporazuma o primirju, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta ostati zatvoren "do daljnjeg", što je jasno kršenje primirja.

Režim je zatvorio sve granične prijelaze, blokirajući ulaz humanitarne pomoći i dodatno produbljujući već tešku humanitarnu krizu u Gazi od marta, kada je režim prekršio prethodni sporazum o primirju s Hamasom.