Sayyed Ammar Hakim: Nećemo dozvoliti da se ugroze temelji stabilnosti i umjerenosti u Iraku

Sayyed Ammar Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, naglasio je na posljednjem izbornom skupu pokreta: Učešće na izborima nije formalnost niti administrativna radnja; to je nacionalni čin i svjedočanstvo pred Bogom i historijom. Ko god se povuče sa izbora, ostavlja svoje mjesto u skupštini koja donosi odluke upražnjenim i predaje ga onima koji nisu kvalifikovani.

Navodeći da su ovi izbori važni i osjetljivi zbog njihove direktne veze sa opasnostima i izazovima koji nas okružuju i region, rekao je: U parlamentu moraju postojati predstavnici koji su svjesni ovih izazova i ozbiljnosti njihove opasnosti, te su spremni da se suoče sa izazovima i transformišu ih u stvarne i obećavajuće prilike.

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti izjavio je: Ovi izbori će odrediti sudbinu Iraka i vodiće zemlju jednim od dva puta: ili putem nastavka političke stabilnosti, konsolidacije diskursa i ponašanja umjerenosti, dijaloga i učešća, jačanja puta rekonstrukcije i ekonomskog prosperiteta i očuvanja prava spektra, posebno prava većinskog spektra; ili putem haosa i konfuzije, tiranije nepromišljenih odluka i ulaska u opasne i destruktivne padove za budućnost Iraka.

Član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (AS) naglasio je: "Želimo efikasnu vladu, s pravednim sastavom, vladu koja nije vođena iza kulisa i nije izgrađena na osnovu transakcija i ličnih interesa; već je zasnovana na nacionalnom partnerstvu i socijalnoj pravdi i zaštiti prava svih. Želimo vladu koja nije vođena izvana, već je vođena iznutra čistom nacionalnom voljom".

Navodeći da je vrijeme besplodnih pozdrava i kompromisa završeno, rekao je: "Uloga regionalnih i međunarodnih intervencija i pritisaka je završena. Ušli smo u novu eru u političkom ponašanju i djelovanju, posebno u suočavanju s nacionalnim i osjetljivim pitanjima. Pokrećemo novu eru u odgovornosti izbora snažne, moćne i mudre vlade u viziji i upravljanju".

Sayyed Ammar Al-Hakim: Nećemo dozvoliti da se ugroze temelji stabilnosti i umjerenosti u Iraku

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti naglasio je da, bez obzira na rezultate izbora, nećemo štedjeti napore u ubrzavanju formiranja vlade.

U nastavku svog govora, Hakim je iznio prioritete nakon izbora, fokusirajući se na javne usluge kako bi se stvorio slobodan i dostojanstven život za iračke građane, borbu protiv korupcije, održavanje političke stabilnosti u zemlji, podršku ženama i mladima, konsolidaciju sigurnosti i nacionalnog suvereniteta te razvoj ekonomije i mogućnosti zapošljavanja.

Naglasio je: "Nećemo dozvoliti da se ugroze temelji stabilnosti i umjerenosti u Iraku. Također nećemo dozvoliti da naša zemlja postane bojno polje za sukobe i obračune s drugima. Irak mora ostati model stabilnosti i umjerenosti u regiji".

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti izjavio je: "Želimo snažan Irak sa snažnom vojskom i institucijama; zemlju koja poštuje sve, kojom niko ne dominira i koja se ne boji nikoga. Vojska, policija, antiterorističke snage, Narodne mobilizacijske snage i Pešmerge, te sve oružane snage zemlje su naše crvene linije u oblasti prava i suvereniteta. Nećemo se predati nikakvom pritisku na našu omladinu i muškarce u ovim nacionalnim i pravnim institucijama".

Obraćajući se svijetu, Hakim je rekao: "Irak nije na prodaju ili kupovinu, i Iračani nikada neće biti poraženi; naprotiv, oni će se uzdići nakon svakog neuspjeha, baš kao što njihove palme ostaju nepokolebljive protiv oluja i vjetrova".

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti također se obratio oružanim snagama zemlje, rekavši: Sigurnost je kruna domovine koja sija u očima ljudi koji su položili svoje živote i usadili mir u srca svog naroda.