Normalizacija odnosa s Izraelom 'ne dolazi u obzir', kaže predsjednik libanskog parlamenta

„Oni koji traže normalizaciju trebaju imati na umu da to pitanje nije moguće. Ostajem pri svom stavu o mehanizmu pregovora; mehanizmu koji uključuje sve strane: Liban, Izrael, Sjedinjene Američke Države, Francusku i Ujedinjene nacije“, rekao je Berri u intervjuu za londonske i arapske novine Asharq al-Awsat.

Izjavio je da se civilni stručnjaci mogu konsultovati ako je potrebno, kao što se dogodilo prilikom demarkacije Plave linije – linije razgraničenja koja dijeli Liban od teritorija pod izraelskom okupacijom i strateški važnih Golanskih visoravni – u maju 2000. godine.

Berri je naglasio da „Nikakve izraelske prijetnje ili zračni napadi neće uspjeti promijeniti naš stav.“

Pokret otpora Hezbollaha u četvrtak je pozvao na ujedinjenje libanonskih redova kako bi se suprotstavili izraelskim kršenjima zakona u južnom Libanu, čvrsto se protiveći bilo kakvim političkim pregovorima s Tel Avivom.

„Trenutna faza zahtijeva nacionalno jedinstvo kako bi se suprotstavili agresiji i odbacilo svako klizanje prema novim političkim pregovorima s neprijateljem“, rekao je Hezbolah u otvorenom pismu predsjedniku Josephu Aounu, premijeru Nawafu Salamu, predsjedniku parlamenta Nabihu Berriju i libanonskom narodu.

Grupa je ponovila svoju posvećenost podsticanju nacionalnog jedinstva, zaštiti suvereniteta i održavanju sigurnosti i stabilnosti u Libanu, kako je navedeno u sporazumu o prekidu vatre postignutom s Izraelom krajem 2024. godine.

„Libanon i Hezbollah su se pridržavali odredbi Rezolucije UN-a 1701 od njenog usvajanja, dok je cionistički (izraelski) neprijatelj nastavio s kršenjem propisa na kopnu, moru i u zraku“, navodi se.

Hezbollah je izjavio da se Izrael nije pridržavao sporazuma o prekidu neprijateljstava i umjesto toga je nastavio s političkim pritiskom i pokušajima da nametne uslove koji su u skladu s njegovom vlastitom agendom.

Naglasili su da bi inicijativa libanonske vlade za uspostavljanje monopola na oružje trebala biti integrirana u sveobuhvatnu nacionalnu strategiju usmjerenu na odbranu i zaštitu suvereniteta, a ne da proizlazi iz vanjskih pritisaka.

„Izraelski neprijatelj ne cilja samo Hezbollah, već Libanon u svim njegovim komponentama“, rekao je Hezbollah, naglašavajući da ima „legitimno pravo da se odupre okupaciji i agresiji zajedno s vojskom i narodom“.