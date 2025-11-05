Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Ihab Hamadeh, član frakcije "Lojalnost otporu" u libanskom parlamentu, naglasio je u intervjuu za Sputnik Radio: "Do ovog trenutka, Hezbollahu nije predstavljena nijedna tema pregovora."

Objasnio je: "Ono što je libanska vlada prošle godine odobrila u obliku razumijevanja, prihvatio je i Hezbollah, jer je to razumijevanje formulirano u uravnoteženom okviru i u korist Libana. Stoga se svaki pokušaj prelaska na novu formulu za pregovore zapravo smatra udarcem na prethodni sporazum."

Trenutni mehanizam je oblik indirektnog pregovaranja

Hamadeh, misleći na ono što je postalo poznato kao "mehanizam" (Mehanizam indirektne koordinacije), rekao je: "Ovaj mehanizam je zapravo bio oblik indirektnog dijaloga putem posrednika, a ne direktnih pregovora s neprijateljem. Stoga je tvrdnja da su se zvanične libanonske institucije složile da vode direktne pregovore s Izraelom netačna."

Dodao je: „Pozicija predsjednika je pod pritiskom i moramo realno sagledati uslove u zemlji; ali taj realizam ne bi trebao značiti predaju međunarodnom pritisku ili neprijatelju.“

Čvrst stav Otpora: Ne pregovorima s Izraelom

Hamadeh je nastavio: „Stav Hezbollaha je jasan i odlučan; Nećemo pregovarati s Izraelom ni pod kojim okolnostima.“

Naglasio je: „Cionistički režim razumije samo jezik moći, čak i ako su se uslovi u regiji promijenili. Iz naše perspektive, cijena suočavanja s neprijateljem je manja od cijene predaje njemu.“

Projekat tampon zone i politika raseljavanja u južnom Libanu

Predstavnik lojalan otporu izjavio je o skrivenim ciljevima cionističkog režima: „Izrael nastoji stvoriti tampon zonu u južnom Libanu kako bi garantovao sigurnost svojih sjevernih granica u godinama koje dolaze. Ovo je isti stari cionistički projekat koji ima za cilj protjerati narod južnog Libana s njihove zemlje.“

Dodao je: „Izrael je praktično uništio Rezoluciju Vijeća sigurnosti 1701 jer se nikada nije pridržavao njenih odredbi. Ovaj režim je sada i prekršio sve njene odredbe svojim ponovljenim agresijama. Izraelci se boje Hezbollahovog obnavljanja moći i zato ga stalno podstiču.“

Odgovor na spekulacije o ulozi Egipta i Saudijske Arabije

Hamadeh je u vezi s posjetom egipatske obavještajne delegacije Libanu rekao: „Prije posjete delegacije, kružile su glasine o sadržaju njene poruke, u kojoj se navodi da će Egipat pokrenuti pitanje strateškog oružja u Libanu u određenom formatu. Ali stvarnost je da se sam Egipat suočava sa strateškim i egzistencijalnim prijetnjama, a njegovi uslovi se razlikuju od drugih arapskih zemalja.“

Također je napomenuo da nije došlo do direktnog sastanka između egipatske delegacije i Hezbollaha, dodajući: „Niti je bilo direktnog kontakta sa saudijskom stranom; međutim, Hezbollah je preko posrednika saznao za službeni saudijski stav, navodeći da je Rijad pozitivno primio nedavne stavove zamjenika generalnog sekretara Hezbollaha, šejha Naima Kasema.“

Jasni stavovi lidera Hezbollaha i članova frakcije "Lojalnost otporu" još su jednom pokazali da libanski otpor ne samo da ne podleže pritisku, već i insistira na svojim principima - naime, nepregovaranju, zadržavanju oružja i punoj spremnosti protiv cionističke agresije.

Iz perspektive osovine otpora, samo jezik odvraćanja i moći može zaustaviti agresiju neprijatelja, a ne lažna obećanja Amerike ili obmanjujući planovi zapadnih i arapskih posrednika.