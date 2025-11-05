SAD traže od UN-a da ukine sankcije bivšem članu Al-Kaide, sirijskom Jolaniju

Nacrt rezolucije također bi ukinuo sankcije samoproglašenom sirijskom ministru unutrašnjih poslova, Anasu Khattabu, koji je bio jedan od vođa terorističke grupe povezane s Al-Kaidom, Jabhat al-Nusra.

Nije bilo odmah jasno kada bi nacrt rezolucije, koji je Reuters vidio u utorak, mogao biti stavljen na glasanje.

HTS, bivša grana Al-Kaide, zajedno s drugim militantima, preuzela je kontrolu nad Damaskom 8. decembra 2024. godine, prisiljavajući bivšeg predsjednika Bashara al-Assada, snažnog pristalicu palestinske stvari, da napusti zemlju.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je opisao kako je izraelska vojska pomogla HTS-u u preuzimanju Sirije u decembru.

Od maja 2014. godine, HTS se nalazi na listi sankcija Vijeća sigurnosti UN-a.

Njen vođa, Jolani i Khattab su među nekoliko članova HTS-a koji su također pod sankcijama UN-a, koje uključuju zabranu putovanja, zamrzavanje imovine i embargo na oružje.

Međutim, Komitet za sankcije Vijeća sigurnosti redovno je odobravao Jolaniju izuzeća od putovanja ove godine.

Dakle, vođa HTS-a će vjerovatno i dalje moći putovati u Washington čak i ako rezolucija koju su sastavile SAD ne bude usvojena prije ponedjeljka.

U maju je Trump najavio da će sve američke sankcije Siriji biti ukinute.

Trump je to objavio u saudijskoj prijestolnici Rijadu tokom posjete kraljevstvu, gdje se sastao s al-Jolanijem, koji je izrazio spremnost za normalizaciju odnosa između Damaska ​​i Tel Aviva.