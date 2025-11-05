Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljednjih sedmica nivo prijetnji cionističkog režima protiv Libana značajno se povećao; prijetnje koje se odvijaju istovremeno s jasnim političkim pritiskom Washingtona da prisili Bejrut da razoruža otpor i prihvati direktne pregovore s Tel Avivom.

Washington; mirovni posrednik ili partner u pritisku?

Prema Al-Akhbaru, u svojim porukama libanskim zvaničnicima, SAD su efektivno napustile Rezoluciju 1701 i naglasile da nijedan međunarodni okvir, pa čak ni mehanizam UN-a, ne može obuzdati Izrael. Ovaj stav pokazuje dubinu podrške Washingtona politici Tel Aviva i njegov pokušaj da odgovornost za buduću agresiju prebaci na ramena libanske vlade.

Libanski izvori opisuju političku atmosferu kao izuzetno napetu. SAD nisu samo odbacile prijedlog Bejruta za oživljavanje odbora mehanizma, već su i pozvale na direktan kontakt između libanskog predsjednika i Netanyahua, potez koji mnogi vide kao rekonstrukciju neuspjelog modela sporazuma od 17. maja 1983. U takvim okolnostima, naglasak otpora na održavanju jednačine odvraćanja i suzdržavanju od ulaska u prisilne pregovore je, iz perspektive libanskih posmatrača, jedina stvarna garancija da se spriječi kolaps pozicije zemlje suočene sa zajedničkim pritiskom Washingtona i Tel Aviva.

Tel Aviv u zastoju na terenu; Neuspjeh strategije za suzbijanje Hezbollaha

Iza kulisa ovih događaja, SAD i Izrael zapravo dizajniraju političko-sigurnosni okvir čiji je krajnji cilj okončanje prisustva otpora na južnim granicama. Međutim, libanski analitičari ističu da iskustvo iz protekle dvije decenije pokazuje da kad god se Libanon distancira od otpora, njegova sigurnost i suverenitet su oštećeni. Čak i sada, američka upozorenja o "mogućem izraelskom napadu krajem mjeseca" se više vide kao pokušaj zastrašivanja Bejruta i testiranja stabilnosti domaćeg fronta nego kao čisto vojna prijetnja.

S druge strane, cionistički režim, uprkos svojoj ratobornoj retorici, svjestan je neuspjeha svog vojnog pristupa suzbijanju Hezbollaha. Hebrejski mediji priznaju da ponovljeni napadi i kontinuirana špijunaža nisu uspjeli spriječiti stranku da obnovi svoju snagu. Rastuća zabrinutost Tel Aviva da se ravnoteža snaga pomiče u korist otpora jasan je znak da se pravo odvraćanje ne uspostavlja za pregovaračkim stolom, već na terenu i u odbrambenim sposobnostima Hezbolaha - faktor koji i dalje održava jednačinu agresije i odgovora u korist Libana.