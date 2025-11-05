Huti kažu da se Jemen priprema za sljedeću potencijalnu bitku s Izraelom

U televizijskom govoru u utorak povodom Nacionalnog dana šehida, Abdul Malik al-Huti rekao je da su Jemenci izašli iz prethodnog kruga sukoba s Izraelom jači nego ikad.

Mislio je na višemjesečnu pomorsku i zračnu kampanju Jemena protiv Izraela s ciljem zaustavljanja genocida u Gazi, što je navelo Izrael i njegove američke i britanske saveznike da pokrenu zračne napade na arapsku zemlju.

Huti su naglasili potrebu za nastavkom izgradnje na temelju spremnosti za sljedeći sukob s neprijateljem i njegovim saučesnicima.

„Svakako idemo prema još jednoj rundi sukoba s izraelskim neprijateljem. Naša regija ne može svjedočiti stabilnosti, sigurnosti ili miru sve dok izraelski neprijatelj okupira Palestinu i provodi svoj cionistički plan protiv nas kao muslimanske nacije.“

Zahvalio je Boga što je jemenskom narodu dao čast da zauzme veliki stav uz potlačeni palestinski narod protiv genocida.

„Naš narod je stajao u časnom položaju, čineći sve što je mogao vojno i s masovnom, intenzivnom narodnom aktivnošću“, rekao je.

Žalio je što je muslimanski Ummet stoljećima zanemarivao svoje velike svete odgovornosti - odgovornosti koje bi ga učinile najjačom nacijom na zemlji. Umjesto toga, rekao je, trenutna stvarnost podjele, fragmentacije, nedostatka svijesti i obilja izdajnika ohrabrila je neprijatelje da ciljaju Ummet.

„Mi smo meta nacije, sviđalo nam se to ili ne. Ništa nas ne štiti niti odvraća od opasnosti osim džihada na Božjem putu. Pokornost, kompromis, poniženje i podložnost neprijateljima neće nas zaštititi od njihovog zla niti će spriječiti njihovu opasnost.“

„Cionistički Jevreji su u stanju agresije protiv ove nacije, počevši od okupacije Palestine pa sve do danas. Palestina nije njihova jedina meta; ona je u prvom planu, ali iza nje, cijela nacija je meta.“

Rekao je da su zločini koje je Izrael počinio više od sedam decenija dovoljni da jasno pokažu da je ovaj neprijatelj opasan i kriminalan.

Huti je dodao da cionisti nastavljaju agresiju i ubijanje čak i nakon prekida vatre u Gazi, kršeći sporazume. Američki "garant", rekao je, partner je u zločinima Izraela, dok drugi garanti stoje nemoćni.

Zapad saučesnik u izraelskim zločinima

Objasnio je da samo dio dogovorene pomoći ulazi u Gazu, dok Izrael nastavlja opsadu, zatvara prijelaz Rafah, sprječava evakuaciju bolesnih i ranjenih, ruši zgrade, blokira šatore i skloništa, otima i muči palestinske zatvorenike najgorim zlostavljanjima, pa čak je i donio zakon o pogubljenju zatvorenika.

Jemenski vođa dodao je da Izrael i dalje prijeti Al-Kudsu, briše islamske znamenitosti i svakodnevno čini zlostavljanja na Zapadnoj obali, uključujući sprječavanje Palestinaca da beru masline.

Rekao je da je UNIFIL zabilježio 9.400 izraelskih kršenja u Libanu, dok se mnogi fokusiraju samo na izraelske zahtjeve za razoružavanje Hezbolaha, koji brani Libanon.

Huti je citirao izvještaj UN-a koji pokazuje da su SAD pružile punu podršku Izraelu, a Njemačka, Italija, Velika Britanija i 26 drugih država slale su oružje tokom napada na Gazu, dok su neke arapske države nastavile trgovinu s Izraelom.

Podsjetio je na Balfourovu deklaraciju kao dokaz zapadnog saučesništva u omogućavanju cionističke okupacije Palestine i oplakivao kontinuirani arapski nemar i izdaju.

Napomenuo je da, dok se javno mnijenje u SAD-u, Evropi i drugdje pomjerilo ka solidarnosti s Palestincima, mnoge arapske države ostaju nemarne ili, još gore, rade na tome da pripitome svoje narode da prihvate Izrael.