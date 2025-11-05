Mamdani izabran za prvog muslimanskog gradonačelnika New Yorka u historijskoj pobjedi

Tridesetčetverogodišnji kandidat za gradonačelnika i zastupnik u skupštini iz Queensa izašao je kao pobjednik u utrci u utorak za čelnika New Yorka nakon što su birališta zatvorena u žestokoj borbi koja je privukla pažnju svijeta.

Mamdani je nadmašio svog glavnog protivnika - bivšeg guvernera Andrewa Cuoma - sa najmanje 50 posto podrške nakon što je prebrojano 85 posto glasova.

„Na ivici smo stvaranja historije u našem gradu. Na ivici smo da se oprostimo od politike prošlosti. Politike koja vam govori šta ne može učiniti, a zapravo znači reći šta neće učiniti, i da uvede novu eru“, rekao je Mamdani novinarima ranije tog dana.

„Ne možemo birati razmjere krize s kojom se suočavamo. Jednostavno možemo birati način na koji ćemo odgovoriti“, dodao je.

Demokratski zakonodavac obećao je kontrolu stanarine i besplatno putovanje autobusom - platformu finansiranu predloženim povećanjem poreza za najbogatije stanovnike New Yorka.

Prema podacima, Mamdanijev stav o Izraelu i Palestini pomogao mu je da osigura pobjedu na predizborima, uprkos kritikama antisemitizma zbog njegovih stavova o ratu, koji se sada široko naziva genocidom.

Cuomo nije štedio riječi u utorak dok je glasao, nazivajući to "građanskim ratom u Demokratskoj stranci koji se već neko vrijeme kuha".

"Imate ekstremno radikalnu ljevicu kojom upravljaju socijalisti, a koja izaziva, citiram, umjerene demokrate", rekao je Cuomo, koji se kandidovao kao nezavisni kandidat nakon što je izgubio na demokratskim predizborima u junu od Mamdanija. "I to takmičenje je ono što ovdje vidite."

Nekoliko sati kasnije priznao je poraz, rekavši pristalicama na vlastitoj zabavi za posmatranje izbora "večeras je bila njihova noć".

Mamdani je imigrant iz svog rodnog mjesta Ugande, gdje je odrastao njegov otac indijskog porijekla. Njegova majka je Indijka.

1. januara 2026. godine položit će zakletvu da vodi najveći i najraznolikiji grad u Sjedinjenim Državama sa populacijom od 8,5 miliona stanovnika.

Prema Gradskom izbornom odboru, od 4,7 miliona registrovanih birača, više od dva miliona ljudi glasalo je na ovim izborima. Ovo je prvi put da se ovo dešava od 1969. godine i daleko nadmašuje brojke sa izbora 2001. godine, koji su održani samo nekoliko sedmica nakon napada 11. septembra 2001. godine.

New York Times je izvijestio da je više od 735.000 Njujorčana glasalo prije utorka, što je najveća izlaznost na rane izbore ikada u godini koja nije predsjednička.

Samo 1,15 miliona birača glasalo je na posljednjim izborima 2021. godine.