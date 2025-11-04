Kvadrilateralni mehanizam za uspostavljanje privremenog humanitarnog prekida vatre u Sudanu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), neki visoki egipatski izvori otkrili su da su u toku pokreti s ciljem uspostavljanja humanitarnog prekida vatre u Sudanu, a neki sudanski politički izvori također su najavili da Kairo namjerava održati veliku političku konferenciju ovog mjeseca kao uvod u sveobuhvatni politički proces.

Grupa visokih egipatskih diplomata otkrila je u saopštenju za javnost da su u toku opsežne akcije za postizanje humanitarnog prekida vatre u Sudanu, dok su mnoge zemlje i međunarodne institucije izrazile snažnu zabrinutost zbog Sudana i osudile kršenja koja su počinile Snage za brzo reagovanje u napadu na grad El Fasher u provinciji Darfur.

Izvori su rekli: Kvadrilateralni mehanizam koji uključuje Egipat, Sjedinjene Američke Države, Saudijsku Arabiju i UAE predstavio je prijedlog za humanitarno primirje tokom svog nedavnog sastanka u Washingtonu, a dvije strane u sukobu u Sudanu, vojska te zemlje i snage za brzo reagovanje, još uvijek ispituju ovaj prijedlog kako bi na njega odgovorile u okviru ovog kvadrilateralnog mehanizma.

Prema web stranici novinske mreže "Al-Mayadeen", saopšteno je: "Do nedjelje nije postignut značajan napredak."

Prema izvorima, kvadrilateralni mehanizam predstavio je mapu puta za okončanje krize u Sudanu, koja uključuje tromjesečno humanitarno primirje, nakon čega slijedi dugoročno primirje i devetomjesečni politički proces koji vodi do civilne vlasti. Mehanizam također poziva na odbacivanje regionalnih intervencija koje podstiču unutrašnji sukob.

U tom smislu, neki sudanski politički izvori otkrili su da Kairo ovog mjeseca planira održati veliku političku konferenciju kako bi se ispitali mehanizmi za sudansko-sudanski dijalog kao uvod u sveobuhvatni politički proces ako se postigne prekid vatre.

Ovi sudanski izvori naglasili su: Konferencija bi trebala uključivati ​​Demokratsku frakciju, Samood (Stabilnost), Nacionalni pokret, zajedno s drugim političkim organizacijama i formacijama, s izuzetkom koalicije Tass, političkog pristalice Snaga za brzo reagiranje.

Izvori su rekli: Sastanak, koji se održao u okviru neformalne operacije "Neon" od 29. do 31. oktobra između predstavnika sudanskih političkih i civilnih stranaka, bio je glavna polazna tačka za dogovor i konsultacije među različitim političkim strankama koje su mu prisustvovale, kako bi se pripremio teren za formalno ispitivanje ovog pitanja u Kairu u bliskoj budućnosti.

Sudanski izvori su dodali: Ako se postigne dogovor o glavnim pitanjima kao što su prekid vatre, uspostavljanje političkog procesa, stvaranje prostora za sudanski dijalog i izgradnju povjerenja, bit će potpisan politički dokument koji će utrti put političkom procesu u Sudanu.

Nastavili su: Sudanski dijalog će imati dva puta, politički put u kojem učestvuju civili i koji teži demokratskoj transformaciji i uspostavljanju institucija, te humanitarni sigurnosni proces posvećen zaustavljanju napada, uspostavljanju prekida vatre i konačnim sigurnosnim mjerama.

Izvori su dodali: Pripremni odbor za sudanski dijalog bit će formiran u ime sudanskih političkih frakcija, uključujući nezavisne nacionalne ličnosti koje predstavljaju žene i mlade, unutrašnje odjele, sufijske grupe i civilno društvo, te predstavnike grupa koje su potpisale mirovni sporazum iz Jube.

Dalje su najavili da će glavna misija ovog odbora biti određivanje okvira i vremenskog okvira za nacionalni dijalog, priprema tabele tema za dijalog, određivanje stranaka, sekretarijata i tehničke metode upravljanja dijalogom, osmišljavanje dijaloga i njegovog vremenskog okvira, te osiguranje pravednog i uravnoteženog učešća svih nacionalnih frakcija, tako da odbor djeluje pod punim nacionalnim nadzorom i uz tehničku pomoć efikasnih međunarodnih stranaka, a samo kao posrednik i bez nadzora.