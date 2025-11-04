Osamdeset posto poljoprivrednog zemljišta u Gazi uništeno, upozorava se na neizbježnu glad

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) upozorila je u svom godišnjem izvještaju na neviđenu humanitarnu i poljoprivrednu katastrofu u Pojasu Gaze.

Prema izvještaju, više od 80% poljoprivrednog zemljišta u Gazi uništeno je kao rezultat tekućeg rata, a samo manje od 5% ovog zemljišta je još uvijek obradivo.

FAO je saopštio da je oko 70 posto poljoprivrednih staklenika potpuno uništeno i da je većina bunara oštećena, što je pristup izvorima vode učinilo gotovo nemogućim, što je dovelo do potpunog kolapsa domaćeg proizvodnog sistema Gaze.

Organizacija je naglasila da je Gaza sada potpuno ovisna o humanitarnoj pomoći kako bi zadovoljila svoje potrebe za hranom i upozorila da bi kontinuirana ograničenja ulaska poljoprivrednih inputa i goriva preko graničnih prelaza mogla dovesti do široko rasprostranjene gladi u narednim mjesecima.

FAO je također saopštio da 90 posto stanovnika Gaze nije u mogućnosti da obezbijedi dovoljno hrane. Proizvodnja povrća i žitarica pala je na manje od polovine dvogodišnjeg nivoa, a sektor ribarstva je teško oštećen i suočio se s ograničenjima koja su poremetila njegovo normalno poslovanje.

Organizacija je Gazu identifikovala kao jednu od četiri najozbiljnije prehrambene krize u svijetu u 2024. i 2025. godini, uz Sudan, Jemen i Afganistan, i pozvala je na hitan multisektorski odgovor, uključujući sigurnost hrane, vodu, sanitaciju i psihološku podršku, kako bi se spriječio potpuni humanitarni kolaps u regiji.