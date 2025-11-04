Poznati egipatski vjerski učenjak uhapšen zbog kontroverznih izjava o drevnim spomenicima zemlje

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pravni izvori u Egiptu objavili su da su snage sigurnosti zemlje uhapsile "Mustafu Al-Adawija", poznatog vjerskog učenjaka, u pokrajini Dakahlia. Ovu vijest objavio je advokat Khaled Al-Masri na svojoj ličnoj Facebook stranici.

Prema Al-Masriju, jedno od djece šejha Al-Adawija kontaktiralo ga je i potvrdilo vijest o hapšenju njegovog oca nakon podnevng namaza u njegovom privatnom domu. Na kraju svoje objave, izrazio je nadu da će „ako Bog da, stvar biti jednostavna i da će se dobro završiti“.

Razlog hapšenja bilo je objavljivanje videa na društvenim mrežama u kojem je djela u Velikom egipatskom muzeju nazvao „faraonskim idolima“ i proglasio ih nevjerstvom.

U videu, Al-Adawy je rekao: „U ovom velikom muzeju prikupljeni su neki od idola i statua faraona, njihova blaga i metode mumifikacije.“ Dodao je egipatskom narodu: „Ako ćete graditi muzej koji sadrži djela faraona, shvatite to kao lekciju, a ne kao izvor ponosa za nevjernike.“

Na kraju svoje poruke upozorio je: „Bojim se da će srce muslimana biti kontaminirano ljubavlju prema faraonu i njegovoj porodici.“

Objavljivanje videa, koje se poklopilo sa svečanim otvaranjem Velikog egipatskog muzeja, koji se smatra najvećim svjetskim muzejom posvećenim jednoj civilizaciji, izazvalo je val kritika i bijesa na društvenim mrežama.

Jedan egipatski korisnik je napisao na Facebooku: "Zvaničan zahtjev državnom tužiocu da pokrene pravne mjere protiv šejha Mustafe Al-Adawyja zbog vrijeđanja egipatske civilizacije i ocrnjivanja Velikog egipatskog muzeja!"