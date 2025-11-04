Iran predvodi muslimanske zemlje s najviše vrhunskih univerziteta na Leidenovoj rang listi

U novoj studiji, Institut za citiranje i praćenje islamske svjetske nauke i tehnologije (ISC) analizirao je tradicionalno izdanje Leidenove rang liste za 2025. godinu o naučnim performansama univerziteta širom svijeta.

ISC je saopštio da se 48 iranskih univerziteta nalazi među 1.594 najbolja univerziteta na svijetu.

Kao i 2023. i 2024. godine, Iran je 2025. godine zauzeo vodeću poziciju među islamskim zemljama po broju univerziteta uključenih u sistem rangiranja, a slijede ga Turska i Saudijska Arabija sa 45, odnosno 20 univerziteta, dodaje se.

Ovo označava Iran kao vodeću islamsku zemlju po naučnom učinku, otvorenom pristupu i rodnoj raznolikosti. Ponosan trenutak za iranska istraživanja i inovacije.

Leidenska rang lista obuhvata sve univerzitete sa najmanje 800 osnovnih publikacija u bazi podataka Web of Science u periodu 2020-2023.

Također pruža pokazatelje naučnog uticaja, saradnje, objavljivanja otvorenog pristupa i rodne raznolikosti. Veličina je bitna prilikom poređenja univerziteta: učinak se može posmatrati iz apsolutne ili relativne perspektive (npr. broj u odnosu na procenat visoko citiranih publikacija).

Univerzitet u Teheranu (rangiran na 166. mjestu globalno), Teheranski univerzitet medicinskih nauka (rangiran na 235. mjestu) i Iranski univerzitet nauke i tehnologije (rangiran na 361. mjestu) zauzeli su od prvog do trećeg mjesta među iranskim univerzitetima u pogledu naučnog uticaja.

Što se tiče saradnje i objavljivanja otvorenog pristupa, jedina promjena na listi bilo je treće mjesto koje je zauzeo Univerzitet medicinskih nauka Shahid Beheshti.

Što se tiče rodne raznolikosti, Teheranski univerzitet medicinskih nauka, Univerzitet u Teheranu i Univerzitet medicinskih nauka Shahid Beheshti zauzeli su najviše pozicije među iranskim univerzitetima.