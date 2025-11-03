Jemenski Ansarullah obećava hitan i razoran odgovor na svaku izraelsku agresiju

Reakcija Mohammeda al-Bukhaitija uslijedila je nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdio da Ansarullah predstavlja veliku prijetnju Izraelu i obećao da će eliminirati pokret.

Bukhaiti je rekao da Ansarullah preferira direktnu konfrontaciju s izraelskim režimom, rekavši da bi to pomoglo u jačanju jedinstva među muslimanskim narodima.

U petak je još jedan visoki zvaničnik Ansarullaha, Mohammed al-Farah, rekao da su prijetnje izraelskog režima providna taktika da se odvrati pažnja od katastrofalnog vojnog neuspjeha režima i genocida koji se nastavlja u Gazi.

Upozorio je da bi svaki napad na Jemen samo pojačao otpor i da će se suočiti sa snažnim i odlučnim odgovorom.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvele brojne operacije podrške ratom pogođenim stanovnicima Gaze, napadajući ciljeve širom okupiranih palestinskih teritorija, pored ciljanja izraelskih brodova ili plovila koja su se kretavala prema lukama na okupiranim teritorijama.

Jemenske snage su također izvršile stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja isporuke vojnih resursa Izraelu, značajno poremeteći izraelske trgovačke rute i nanoseći težak udarac ekonomiji tog entiteta.

S obzirom na krhko primirje između Izraela i palestinskog pokreta otpora Hamas, Sana je upozorila da će se, ako Izrael prekrši sporazum u Pojasu Gaze, suočiti sa "ozbiljnijim i odlučnijim" odgovorom jemenskih oružanih snaga.