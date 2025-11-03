Preuzimanje američke ambasade kao 'strateški izbor' između otpora i predaje

IRGC je u ponedjeljak objavio saopštenje povodom godišnjice preuzimanja američke ambasade u Teheranu od strane iranskih univerzitetskih studenata 4. novembra 1979. godine.

Navodi se da dokumenti dobijeni iz ambasade, poznate i kao Špijunska jazbina u Iranu, pokazuju da je kompleks bio više stanica CIA-e nego diplomatska misija.

Dokumenti su također otkrili da Sjedinjene Države ne smatraju diplomatiju alatom za angažman, već paravanom za infiltraciju, obmanu, svrgavanje i prikupljanje obavještajnih podataka s ciljem zadavanja udarca u povoljnom trenutku.

„Preuzimanje Špijunske jazbine utjelovljuje strateški izbor između puta otpora, dostojanstva i nezavisnosti naspram kompromisa, pokornosti i predaje“, navodi se u saopštenju IRGC-a.

Elitne vojne snage su saopštile da neprijateljstvo između Irana i Sjedinjenih Država nije politički nesporazum, već ukorijenjeno u strukturnom sukobu interesa.

Neprijateljstvo prema Iranu postalo je institucionalizirana strategija Bijele kuće od puča 1953. do Islamske revolucije 1979. i tokom proteklih skoro pet decenija, navodi se u saopštenju.

IRGC je saopštio da je nedavno ponašanje SAD-a prema Iranu, uključujući saradnju s Izraelom tokom 12-dnevnog nametnutog rata u junu, „pokazalo da obrazac intervencije, pritiska, obmane i prijetnji ostaje uporna strategija protiv iranske nacije i njenog nezavisnog političkog establišmenta, Islamske Republike“.

Nacionalni dan učenika, navodi se u saopštenju, podsjetnik je na kriminalnu prirodu Sjedinjenih Država, pokazujući da se vjerni i revolucionarni iranski narod nikada neće predati dominaciji i obmani globalne arogancije.

IRGC je također pozvao iranski narod iz svih sfera života da u utorak učestvuje u nacionalnim skupovima kako bi obilježili preuzimanje ambasade, koje se pretvorilo u simbol otpora i borbe protiv arogantnih sila.