Hamas i Islamski džihad osuđuju izraelski prijedlog zakona o pogubljenju palestinskih zatvorenika

U ponedjeljak je takozvani Odbor za "nacionalnu sigurnost" izraelskog Kneseta (parlamenta) odobrio prijedlog zakona kojim bi se omogućilo pogubljenje palestinskih zatvorenika, otvarajući put njegovom upućivanju Generalnoj skupštini Kneseta na raspravu i glasanje u predstojećoj zakonodavnoj sjednici.

Hamas je rekao da ovaj potez odražava "ružno, fašističko lice" izraelskog režima i "predstavlja teško kršenje međunarodnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i Treće ženevske konvencije".

Pokret otpora pozvao je Ujedinjene nacije, međunarodnu zajednicu i relevantne humanitarne i organizacije za ljudska prava da "preduzmu hitne mjere kako bi zaustavili ovaj brutalni zločin".

Također je zahtijevao "formiranje međunarodnih odbora koji će ući u pritvorske centre, ispitati uslove palestinskih zatvorenika i razotkriti zločine počinjene tamo".

Hamas je također pozvao na poticanje trenutnog oslobađanja palestinskih zatvorenika, usred užasnih izvještaja o kršenjima počinjenim nad njima.

Pokret otpora Islamski džihad ponovio je Hamasovu izjavu, rekavši da zakon "predstavlja novo kršenje svih međunarodnih povelja i humanitarnih normi, a njegovo odobrenje predstavlja ratni zločin u okviru genocida koji okupatir nastavlja provoditi protiv našeg palestinskog naroda u Pojasu Gaze i okupiranoj Zapadnoj obali."

Grupa je upozorila da zakon znači da će hiljade palestinskih zatvorenika biti podvrgnute "masovnom pogubljenju".

Pokret se zakleo da "neće štedjeti napore" u suprotstavljanju agresivnoj politici neprijatelja protiv zatvorenika i cijelog palestinskog naroda.

Kontroverzni zakon, koji je podnijela Stranka Jevrejska moć krajnje desničarskog ministra Itamara Ben Gvira, mogao bi imati prvo čitanje u parlamentu već u srijedu.

Njime se predviđa da će sudije moći izreći smrtnu kaznu Palestincima osuđenim za ubistvo Izraelaca na "nacionalističkim osnovama". Ne bi se primjenjivao na Izraelce koji ubiju Palestinca pod sličnim okolnostima.

Zakon, koji su prvi put progurale krajnje desničarske izraelske stranke prije genocidnog rata Izraela u Gazi u oktobru 2023. godine, ponovo se pojavio posljednjih mjeseci s obnovljenom podrškom.

Obraćajući se odboru Kneseta ranije tog dana, izraelski koordinator za zarobljenike i nestale, Gal Hirsch, rekao je da je prije debate razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i da su se obojica složili oko uvođenja novog zakona.

Hirsch se ranije protivio zakonu zbog straha da će ometati oslobađanje izraelskih zarobljenika koji se drže u Gazi. Ali sada kada su se svi živi zarobljenici vratili u skladu sa sporazumom o prekidu vatre postignutim uz posredovanje SAD-a, njegovo protivljenje je postalo "suvišno", navode izraelski mediji.