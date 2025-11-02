Još jedna prijetnja džamiji u Francuskoj koja je izgorjela prije 8 mjeseci

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), džamija Gargues u blizini grada Orleansa u Francuskoj, koja je uništena u namjernom podmetanju požara u februaru 2025. godine, ponovo je meta prijetnji podmetanjem požara. Ova nova prijetnja primljena je u pismu upućenom članovima Islamskog kulturnog udruženja koje je vlasnik džamije.

Prema izvještaju francuskog novinskog sajta Mediapart, prijeteće pismo je poslano u poštanski sandučić Francusko-turskog kulturnog udruženja Jarguesa 28. oktobra 2025. godine. Tekst pisma glasi: "U Zarzuu ne bi trebalo biti džamije. Nema potrebe za obnovom, uskoro će ponovo izgorjeti".

Poruka podsjeća na događaj iz noći 26. februara 2025. godine, kada je molitvena sala džamije potpuno uništena u namjernom požaru prije Ramazana. Ranije, 2023. godine, džamija je primila svoje prvo prijeteće pismo, u kojem je rukom bilo napisano: "Izađite, Turci!"

Osjećaji zabrinutosti i nepovjerenja

"Osjećamo gađenje. Prvi put kada smo primili takvo pismo, džamija je izgorjela. Dakle, ne možemo olako shvatiti ovu prijetnju. To pokazuje da oko nas još uvijek postoje ljudi koji predstavljaju prijetnju društvu.

Od požara, muslimani Zarzua obavljaju namaz u privremenoj dvorani postavljenoj u prostorijama kulturnog udruženja. Udruženje je podnijelo zahtjev za dozvolu za izgradnju nove molitvene dvorane na mjestu izgorjele zgrade.

Međutim, tužilaštvo Orleansa još nije identificiralo nikoga kao počinitelja, uprkos otvaranju istrage.

Neodgovorena pitanja i zabrinutost zbog rasta islamofobije

Web stranica Mediapart je u izvještaju pitala ko stoji iza ovih mržnjom ispunjenih pisama i pravopisnih grešaka? Citirala je Öztürka koji je rekao: "Jasan cilj ovoga je stvaranje podjela i napetosti unutar muslimanske zajednice."

Uprkos više od godinu dana istrage, još uvijek nisu dobijeni jasni tragovi. Öztürk kaže: "Zaista smo iznenađeni. Ne razumijemo kako nakon svih ovih mjeseci nije bilo rezultata." Kada i dalje primamo takva pisma, to znači da nisu poduzete potrebne mjere."

Javni tužilac Orleansa, u intervjuu za Mediapart, izjavio je da je frustracija građanskih stranaka razumljiva, ali je naglasio da sudski proces teče normalno i da je slučaj predat specijalnom istražnom timu s najvećom ozbiljnošću.

Mediapart je na kraju primijetio da džamija Jargeau nije jedina žrtva porasta islamofobije u Francuskoj; kao što je 2024. godine pet drugih džamija u regiji Orleans primilo slična prijeteća pisma.