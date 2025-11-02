  1. Home
  2. usluga
  3. Svijet

Stanovnici Bordeauxa u Francuskoj podržali otpor i osudili zločine cionističkog režima

2 novembar 2025 - 22:25
News ID: 1745841
Stanovnici Bordeauxa u Francuskoj podržali otpor i osudili zločine cionističkog režima

ABNA24: Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), stanovnici Bordeauxa u Francuskoj (lučkog grada na rijeci Garonne u jugozapadnoj Francuskoj) podržali su palestinski otpor i osudili zločine cionističkog režima u Gazi.

Stanovnici Bordeauxa u Francuskoj podržali otpor i osudili zločine cionističkog režima

Stanovnici Bordeauxa u Francuskoj podržali otpor i osudili zločine cionističkog režima

Stanovnici Bordeauxa u Francuskoj podržali otpor i osudili zločine cionističkog režima

Stanovnici Bordeauxa u Francuskoj podržali otpor i osudili zločine cionističkog režima

Stanovnici Bordeauxa u Francuskoj podržali otpor i osudili zločine cionističkog režima

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha