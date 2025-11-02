Mohammad Raad: Amerika podržava cionistički terorizam i njegov partner u agresiji protiv Libana

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šef frakcije "Lojalnost otporu" u libanskom parlamentu naglasio je da se Islamski otpor nastavlja pridržavati sporazuma o prekidu vatre i pozvao libansku vladu da izvrši pritisak na neprijatelja da u potpunosti provede ovaj sporazum.

Mohammad Raad je kritikovao neke unutrašnje pokrete koji, prema njegovim riječima, zahtijevaju predaju neprijatelju zbog vlastitih političkih interesa, rekavši: „Moguće je suočiti se s neprijateljem čvrstim stajanjem, a ne predajom i povlačenjem prema zahtjevima kukavica i njihovih saučesnika.“

Dodao je: „Neki unutar zemlje, s lažnim sloganima o očuvanju suvereniteta, nastoje dominirati narodom i osigurati interese neprijatelja. Besramno su učinili zemlju bespomoćnom od stranog starateljstva i sada nastoje promijeniti zakone, posebno izborni zakon, kako bi oslabili zastupljenost otpora u parlamentu.“

Raad je upozorio da je cilj ovih pokreta oslabiti položaj otpora i njegovih pristalica u političkoj strukturi zemlje kako bi, po njihovom mišljenju, mogli preuzeti upravljanje zemljom i dati prioritet svojim frakcijskim interesima nad nacionalnim interesima. Smatrao je da su ove akcije u skladu s planovima cionističkog neprijatelja i njegovih međunarodnih pristalica.

Govoreći o pridržavanju primirja od strane otpora, uprkos ponovljenim kršenjima od strane Izraela, naglasio je da libanska vlada i narod moraju snažno i odlučno zahtijevati punu provedbu sporazuma o primirju, uključujući prekid neprijateljskih akcija, potpuno povlačenje s okupiranih teritorija Libana i bezuvjetno oslobađanje svih zatvorenika.

Raad je ovaj stav smatrao nacionalnim i garancijom očuvanja suvereniteta, jedinstva, sigurnosti i stabilnosti Libana, te je pozvao da se on jasno i bez razmatranja izrazi.

Također se osvrnuo na jasno partnerstvo Amerike s Izraelom u agresiji na Liban, rekavši: „Nakon što je američki predsjednik javno priznao svoje učešće u zločinu Pager, ova vlada mora biti osuđena, a njena tvrdnja o prijateljstvu s Libanom mora biti izražena sa sumnjom. Amerika je pristalica cionističkog terorizma i njen partner u agresiji na Liban.“

Raad je zaključio upozorenjem: „Svako povlačenje ili prihvatanje neprijateljskih zahtjeva ne samo da neće zaustaviti njegovu agresiju, već će ga ohrabriti da postavi još zahtjeva i na kraju nam oduzme cijelu zemlju.“ Naglasio je da je cijena otpora manja i časnija od posljedica predaje neprijatelju.