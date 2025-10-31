Irački kandidat na parlamentarnim izborima u razgovoru za ABNA: Cionistički režim podržava neke političke stranke i ličnosti / Cilj je oslabiti i podi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački parlamentarni izbori održat će se 11. novembra, a više od 7.768 kandidata takmičit će se za 329 mjesta u Predstavničkom domu, a 9 mjesta u parlamentu pripada predstavnicima vjerskih i etničkih manjina (kršćanima, Jazidima, Šabacima, Mandejcima i Fili Kurdima).

Ovaj krug iračkih parlamentarnih izbora vrlo je važan zbog regionalnih uvjeta i američko-zapadnih napora da se s jedne strane dodatno utječe na iračku političku arenu, a s druge strane oslabe grupe otpora.

Qassem Salman al-Aboudi, kandidat za iračke parlamentarne izbore iz Vrhovnog islamskog vijeća Iraka (ranije Vrhovno vijeće Islamske revolucije), govorio je za ABNA o važnosti učešća javnosti i odabiru nezavisnih i pro-otpornih kandidata za zastupljenost u parlamentu.

Govoreći o približavanju datuma iračkih parlamentarnih izbora, Qasim Salman al-Aboudi je rekao: "Irački narod je sada svoju pažnju usmjerio na glasačke kutije, a ovi izbori se smatraju jednom od najvažnijih političkih prekretnica u modernoj iračkoj historiji, s obzirom na njihove duboke posljedice po budućnost iračke države, njen suverenitet, nacionalnu nezavisnost i donošenje odluka."

Nastavio je: "U sadašnjoj fazi svjedočimo intenzivnoj konkurenciji između iskrenih nacionalnih snaga koje nastoje učvrstiti princip suvereniteta i drugih koje svoju moć crpe iz strane podrške i nastoje utjecati na političku scenu i voditi je na način koji služi regionalnim i međunarodnim agendama i programima."

Javna svijest, neprobojna barijera protiv projekata dominacije i utjecaja

Irački kandidat na izborima, osvrćući se na opasnost od stranog utjecaja i miješanja u unutrašnje poslove Iraka, rekao je: Strano miješanje u iračke poslove postalo je neporeciva stvarnost. Neke političke snage oslanjaju se na finansiranje i moralnu podršku zemalja čiji su interesi u sukobu s nacionalnim interesima Iraka, pretvarajući izborni proces u arenu za neprijavljeni sukob između volje iračkog naroda i volje stranih sila.

Ovaj politički aktivista je naglasio: Ova intervencija postaje još opasnija s obzirom na trenutna regionalna dešavanja, jer su se napori za prekrajanje mape utjecaja u regiji intenzivirali i uključuju širenje cionističke hegemonije pod novim imenima i titulama poput „Abrahamska religija“ ili „regionalna saradnja“.

Irački stručnjak je rekao: Iza ovih titula stoji projekat normalizacije i konsolidacije cionističke hegemonije i hegemonije nad resursima ljudi u regiji.

Rizik stranog utjecaja i miješanja u iračku političku arenu

Govoreći o miješanju cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država u iračke izbore, rekao je: Cionistički režim nije bio u mogućnosti direktno utjecati na Irak, ni političkim ni vjerskim sredstvima, pa je pribjegao indirektnim metodama koje se manifestiraju u podršci nekim političkim strankama i ličnostima kao sredstvu za postizanje svojih ciljeva, posebno kroz budžet koji osiguravaju regionalne zemlje s kojima ima bliske odnose.

Irački kandidat na izborima, upozoravajući na ulazak snaga povezanih sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u irački parlament, rekao je: Ovi napori imaju za cilj uvođenje slabih snaga u irački parlament kako bi mogle opstruirati važne nacionalne odluke, uključujući zakon koji kriminalizira normalizaciju odnosa sa cionističkim režimom, ili slabi poziciju Iraka o regionalnim pitanjima, prvenstveno palestinskom pitanju.

Osvrnuo se na jednu od nedavnih američkih intervencija u Iraku i objasnio: Trump je nedavno predstavio krijumčara marihuane Sawayu kao svog specijalnog izaslanika. Ova osoba, koja je prethodno uspjela osloboditi židovsku špijunku iz zatvora u Bagdadu, danas je predstavljena kao Trumpov izaslanik. Stoga je Trump pogrešno mislio da će ovaj diler marihuane biti uspješan i u pregovorima s iračkim grupama u sljedećoj fazi.

Odgovornost iračkih građana u zaštiti suvereniteta i nezavisnosti zemlje

Al-Aboudi, osvrćući se na važnu ulogu naroda u donošenju informiranih odluka, rekao je: Glavni cilj svih ovih mjera je oslabiti budući irački parlament i učiniti ga nesposobnim za donošenje vitalnih odluka o nacionalnoj sigurnosti i suverenitetu. Stoga je odgovornost iračkog građanina na ovim izborima dvostruka, jer je on odgovoran za zaštitu svoje zemlje kroz široko i informirano učešće i pažljiv odabir nezavisnih nacionalnih snaga, snaga koje stavljaju interese Iraka iznad svih drugih razmatranja i odbacuju svaku podređenost ili utjecaj.

Naglašavajući ulogu visoke izlaznosti na izborima, irački kandidat je dodao: Niska izlaznost birača omogućava slabim i neodlučnim snagama da se infiltriraju u pozicije donošenja odluka, oslabe nacionalni položaj i smanje regionalni i međunarodni ugled Iraka. Naprotiv, visoka izlaznost ukazuje na volju svjesnog naroda koji je sposoban suočiti se sa stranim zavjerama i obnoviti državne institucije na čvrstim nacionalnim temeljima.

Navodeći da je učešće na izborima nacionalna dužnost naroda, rekao je: "Glas, iračkih birača, je temelj nastavka iračkog suvereniteta i nezavisnosti i najmoćnije oružje protiv projekata utjecaja i podjela. Stoga, nacionalna i moralna dužnost zahtijeva od svih da svjesno i odgovorno učestvuju na predstojećim izborima, da izaberu one koji uzimaju u obzir brige nacije i vjeruju da se Irakom upravlja samo voljom njegovog naroda i da je održavanje njegovog suvereniteta sveta i nepregovaračka ili necijenjena dužnost."