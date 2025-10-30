Guardian: U Gazi postoji samo naziv prekida vatre; ubijanje i glad i dalje traju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), iako je sporazum o prekidu vatre između izraelskog režima i palestinskih grupa trebao okončati sukobe, više od 100 Palestinaca je ubijeno u zračnim napadima okupacionog režima u samo jednoj noći, uključujući 35 djece. Jedan od ciljeva bio je kamp u kojem su se sklonili pacijenti oboljeli od raka.

Emma Graham Harrison, viša dopisnica Guardiana za Bliski istok, napisala je u izvještaju da se svijet u srijedu probudio uz užasne slike razaranja u Gazi, pitajući: „Je li ovo zaista primirje?“ Dodala je: „U prosjeku, deset Palestinaca je ubijeno dnevno od potpisivanja sporazuma. Da se ovo dešavalo bilo gdje drugdje, to bi se nazvalo aktivnim ratovanjem, a ne primirjem.“

Vladina medijska kancelarija u Gazi je prije nedavnih napada saopštila da je Izrael prekršio primirje najmanje 80 puta od njegovog početka. Međutim, američki zvaničnici, uključujući Donalda Trumpa, umanjili su značaj kršenja i insistirali da je sporazum i dalje na snazi.

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance opisao je smrtonosne napade kao puke „sporadične sukobe“ i rekao da će se primirje održati. Guardian je kao odgovor na ove izjave napisao: „Ove riječi su u oštroj suprotnosti s krvavom stvarnošću Gaze, gdje zvuk eksplozija još nije prestao i miris smrti je svuda.“

S druge strane, Svjetski program za hranu UN-a upozorio je da, uprkos djelimičnom otvaranju prelaza nakon sporazuma, Pojas Gaze prima samo 750 tona hrane dnevno, dok je najmanje 2.000 tona dnevno potrebno za zadovoljavanje minimalnih osnovnih i esencijalnih potreba. Ova nestašica je ostavila više od dva miliona ljudi u riziku od gladi i teške pothranjenosti.

Prema novinaru Guardiana, jedan od glavnih razloga za optužbe protiv "Izraela" je sprečavanje ulaska industrijske opreme za uklanjanje ruševina i izvlačenje tijela hiljada Palestinaca koji su još uvijek zarobljeni pod ruševinama. Humanitarne organizacije su također upozorile na ozbiljan nedostatak šatora i privremenih skloništa kako se zima približava.

"Genocid se nastavlja, ali u drugačijem obliku", rekao je novinama Iyad Amawy, predstavnik Komiteta za pomoć Gazi. "Sada se sve radi pod okriljem prekida vatre; sporiji rat, ali uz prećutnu dozvolu međunarodne zajednice."

Naglasio je da je trenutna situacija nestabilna i da, ako se ne riješe fundamentalna pitanja poput suvereniteta nad Gazom i osiguranja sigurnosti njenih stanovnika, postoji velika vjerovatnoća povratka razornijem ratu.

Izvještaj zaključuje da, dok izraelski režim ponovo govori o "povratku prekidu vatre" nakon nedavnog bombardovanja, narod Gaze traga za tijelima svojih najmilijih među ruševinama, i dok svijet šuti, nominalno primirje postalo je pokriće za nastavak ubijanja i opsade.