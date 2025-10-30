Bivši šef Mossada kaže da Izrael koristi manipulirane uređaje širom svijeta kako bi ciljao ljude, čak i Amerikance

U intervjuu za The Brink Podcast, Cohen se pohvalio da su obavještajne agencije okupacijskog entiteta razvile alate za nadzor i sabotažu između 2002. i 2004. godine kako bi špijunirale pojedince i "eliminirale ih" čak i kad Tel Aviv smatra "verbalni antisemitizam" "egzistencijalnom prijetnjom".

Ovi uređaji, rekao je, ugrađeni su u lance snabdijevanja širom svijeta i mogu prikupljati podatke o korisnicima i fizički napadati mete. Naglasio je da mreža „tretirane“ opreme sada obuhvata „svaku zemlju koju možete zamisliti“.

„Znate li koliko 'tretirane' opreme sada imamo u tim zemljama? Ne možete ni zamisliti - ali ja znam. To je ogroman nivo obavještajnih podataka. Nisam spavao 38 godina zbog toga. To sam radio dan i noć, svaki dan, više od 38 godina, računajući i vojnu službu“, rekao je Cohen.

Bivši šef Mossada od 2016. do 2021. godine također je priznao da uprkos ovim naprednim špijunskim sposobnostima, Izrael nije uspio spriječiti napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine jer su njegovi obavještajni podaci u opkoljenom Pojasu Gaze bili „loši“.

„Da smo imali takvu opremu, znali bismo nešto o predstojećem napadu“, napomenuo je.

Cohen je također rekao da je lično zatražio da nadgleda prikupljanje obavještajnih podataka u Gazi, ali su ga druge agencije blokirale.

Opisujući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, bivši šef Mossada rekao je da se izraelsko liderovo "samopouzdanje graniči s arogancijom".

Netanyahuu nedostaje empatije prema javnosti i ima slabu hemiju s regionalnim liderima, naglasio je Cohen, naglašavajući da dugotrajna vezanost za vlast "kvari dušu i iscrpljuje duh onih oko njega".

Osim nadzora, Cohen je upozorio da je Izrael spreman "eliminirati" američke građane ili druge koje smatra odgovornima za "antisemitizam" koji prijeti njegovom postojanju.

Također je opisao kako je izraelska medijska strategija posustala i na međunarodnom nivou, navodeći omjer od 54 prema 1 propalestinskog i proizraelskog sadržaja na platformama poput TikToka.

Još u septembru 2024. godine, desetine ljudi, uključujući djecu, ubijene su, a 4.000 drugih je zadobilo povrede zbog smrtonosnih eksplozija izraelskih pejdžera i voki-tokija. Među žrtvama su bili mnogi članovi libanskog pokreta otpora Hezbollah.

Eksplozije su osakatile znatan broj žrtava, uglavnom povredama očiju i udova.

Zločin se dogodio kao dio smrtonosne agresije izraelskog režima protiv Libana, u kojoj je ubijeno najmanje 3.130 Libanaca prije nego što je završena u novembru 2024. godine nakon što je postignut prekid vatre.