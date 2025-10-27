Cionistički izvori: Hamas se nikada neće predati

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vojni izvori u cionističkom režimu priznali su da pokret Hamas nikada neće odustati od svog oružja.

Govoreći o međunarodnim snagama koje će biti raspoređene u Gazi, ovi izvori su najavili da će biti prisutni i vojnici iz Pakistana, Azerbejdžana i Indonezije.

Ranije je "Khalil Al-Hayyah", šef političkog ureda Hamasa u Gazi, naglasio: Naše oružje je povezano s prisustvom okupatora i agresijom, i ako okupacija završi, ovo oružje će biti u rukama vlade.