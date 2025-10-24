Jemenske snage na vrhuncu spremnosti da odgovore na bilo kakvu agresiju

„Ovim izjavljujemo da Jemen pažljivo prati posvećenost cionističkog neprijatelja sporazumu o prekidu vatre u Gazi i da je u potpunosti spreman da se suoči sa svakim pokušajem kršenja sporazuma i prelaska crvenih linija“, rekao je Mohammed Ali al-Huthi u saopštenju.

Naglasio je da je vojska na vrhuncu operativne i borbene gotovosti, upozoravajući neprijatelje da bi svaki pogrešan korak protiv Jemena izazvao snažan i "nepredvidiv" odgovor.

Huthi je dalje istakao da se jemenska vlada sa sjedištem u Sani snažno protivi tekućoj izraelskoj opsadi Pojasa Gaze, ograničenjima isporuke pomoći obalnom području i ponovljenim kršenjima primirja u Gazi od strane okupacionog režima u Tel Avivu.

Visoki jemenski zvaničnik je proglasio Sjedinjene Države i druge posrednike - Egipat i Katar - odgovornima za zanemarivanje kršenja klauzula sporazuma o prekidu vatre od strane izraelskog režima i potencijalnih opasnosti koje iz toga proizlaze.

Kao odgovor na eskalaciju genocidnog izraelskog rata u Gazi koji je započeo u oktobru 2023. godine, jemenske snage su uvele stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja snabdijevanja vojnim resursima teritorijama pod okupacijom Izraela, istovremeno pozivajući međunarodnu zajednicu da se suoči s teškom humanitarnom krizom u Gazi.

Istovremeno, izveli su brojne raketne i napade dronovima na kritične ciljeve smještene u regijama pod izraelskom okupacijom, ilustrujući svoju solidarnost s Palestincima u Gazi.

Prema podacima ministarstva zdravstva Gaze, izraelski napadi odnijeli su živote više od 68.200 Palestinaca u opkoljenom Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.