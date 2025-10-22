Sudija odobrio uslovno puštanje Mahdieh Esfandiyari

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je francuski sudija odobrio uslovno puštanje na slobodu iranskoj akademskoj ličnosti Mahdieh Esfandiari, pritvorenoj u Francuskoj zbog propalestinskog aktivizma.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei objavio je to u srijedu, rekavši da će Teheran nastaviti da vodi slučaj Esfandiari, 39-godišnje iranske prevoditeljice i univerzitetske predavačice s prebivalištem u Lyonu, do njenog potpunog oslobađanja.

„Ministarstvo vanjskih poslova nastavit će svoje napore do potpunog oslobađanja ove sunarodnjakinje i njenog povratka kući“, rekao je Baghaei.

Esfandiari, koja je živjela u Francuskoj skoro osam godina, misteriozno je nestala 1. marta 2025. godine, što je navelo njenu porodicu da upozori iranske vlasti.

Naknadnim konzularnim praćenjem otkriveno je da ju je francuska policija uhapsila.

Pritvaranje Esfandiari bilo je pod izgovorom njene aktivnosti na propalestinskom Telegram kanalu.

Njeno hapšenje izazvalo je oštru osudu iranske vlade. Teheran je rekao da je politički motivisano i da predstavlja kršenje slobode izražavanja.

U utorak je zamjenik ministra vanjskih poslova Vahid Jalalzadeh rekao da je Esfandiari predložena u sporazumu o razmjeni zatvorenika s Francuskom.