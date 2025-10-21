Hezbollah je povratio snagu, potpuno spreman za borbu protiv bilo kakve agresije

„Hezbollah je nepobjediv i neće biti poražen“, rekao je u utorak Hassan Ezzedine, član Bloka lojalnosti otporu – političkog krila Hezbollaha – u libanskom parlamentu.

„Grupa otpora i dalje čvrsto stoji sa čeličnom odlučnošću i snažnom motivacijom. Pokret ima legitimni cilj odbrane domovine, a dostojanstvo i čast cijelog libanonskog društva na čelu“, rekao je.

Naglasio je da će se izraelske snage prije ili kasnije povući iz okupiranih područja u južnom Libanu.

„Front otpora u Libanu je povratio svoju snagu i još uvijek je prisutan i čvrsto stoji. Može se suprotstaviti svakom neprijateljskom potezu, mogućem kopnenom upadu cionističkog neprijatelja ili bilo kakvim pokušajima okupacije veće teritorije [u Libanu]“, primijetio je Ezzedine.

Libanski zakonodavac je zatim ukazao na najnoviji val nasilnih izraelskih zračnih napada u južnom Libanu.

„Napadi spadaju u okvir psihološkog pritiska, zastrašivanja i ekonomskog terorizma. Cilj im je održavanje stanja terora. Uništavanje civilnih vozila i infrastrukture [u južnom Libanu] neće nas natjerati da se predamo neprijateljskoj volji... Neprijatelj ne može slomiti našu volju ni na koji način“, rekao je.

Ezzedine je također reagirao na predloženi tok pregovora između Libana i Izraela.

„Ako bude baš kao i prije, i u obliku trostranog odbora za crtanje granica i rješavanje spornih tačaka, onda će vlada upravljati tim pitanjem, kao što je to činila i prije.

Ali, nastavio je, ako je svrha pregovora „postizanje mira s Izraelom, normalizacija ili uspostavljanje odnosa sa cionističkim neprijateljem, onda se to kategorički osuđuje i odbacuje.“

„Većina libanskog naroda odbacuje i ne prihvata uspostavljanje odnosa sa cionističkim neprijateljem. Ne vjerujem da ni vlada to želi.“

Ezzedine je također izrazio žaljenje što su neki libanski zakonodavci i političke ličnosti počeli reklamirati plan za pregovore s Izraelom na televizijskim kanalima.

Nakon gotovo 14 mjeseci rata obilježenog velikim gubicima i neuspjehom u postizanju ciljeva u agresiji protiv Libana, Izrael je bio prisiljen pristati na primirje s Hezbollahom, koje je stupilo na snagu 27. novembra 2024. godine.

Od tada, izraelske snage izvode napade na Libanon, koji uključuju zračne napade, kršeći primirje.

27. januara, Libanon je objavio svoju odluku o produženju primirja s Izraelom do 18. februara.

Ovo dolazi u trenutku kada Izrael također održava okupaciju pet važnih lokacija u južnom Libanu, uključujući Labbouneh, Mount Blat, brdo Owayda, Aaziyyeh i brdo Hammamis, koje se sve nalaze u blizini granice.