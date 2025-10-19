Scott Ritter: Iranska napredna raketna tehnologija savladala je Izrael u 12-dnevnom ratu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Scott Ritter, bivši inspektor UN-a za oružje za masovno uništenje i američki politički analitičar, izjavio je u intervjuu za Al-Mayadeen News Network: Izrael je započeo rat, ali je Iran uspio kazniti cionistički režim na kraju 12-dnevnog rata.

Sumnje u izraelske tvrdnje

Govoreći o tvrdnjama zvaničnika Tel Aviva o uništavanju iranskih raketnih postrojenja i platformi, Ritter je rekao: „Izraelci tvrde da su njihovi napadi bili uspješni, ali iranska vlada to nije potvrdila; tako da, dok sam Iran ne prizna, ovim tvrdnjama se ne može vjerovati.“

Dodao je: „Izrael je izveo iznenadni napad i koristio tajne metode da bi pogodio iransko rukovodstvo i onesposobio vojne sposobnosti zemlje. Ali na kraju je Iran povratio inicijativu i uspio je kazniti Izrael. Teheran je uspio održati tehnologiju balističkih raketa, pa čak i dodati napredne mogućnosti poput hipersoničnih raketa i oružja mamaca u svoj arsenal.“

Neuspjeh izraelskog odbrambenog sistema

Bivši inspektor UN-a je primijetio: „Izraelski sistem protivraketne odbrane, čak i ojačan uz podršku SAD-a, ostao je nemoćan protiv iranskih raketa. To je postalo jasno tokom 12-dnevnog angažmana, gdje su iranske rakete uspjele probiti izraelsku odbranu.“

Iranski svrhoviti dizajn raketnog odgovora

Govoreći o prirodi iranskih napada, Ritter je rekao: „Iran je osmislio svoj prvi val napada kao test za identifikaciju slabosti u izraelskoj odbrani. Zatim su, procjenjujući rezultate, promijenili svoje metode napada i poboljšali principe navođenja raketa.“

„Bila je to složena informaciona igra; Iranci su koristili svaki napad da prikupe nove podatke o tome kada su radari aktivirani, dometu presretanja i performansama odbrambenog sistema, a zatim su shodno tome prilagodili napade.“

Prema Ritteru, cilj Izraela od početka rata bio je uništiti iransko vojno vodstvo i stvoriti konfuziju u komandnoj strukturi kako bi prisilio Iran na predaju. Ali Iran je bio spreman za rat iscrpljivanja i uspio je probiti izraelsku odbranu osmišljavanjem preciznih balističkih napada.

Dodao je: „Izraelski pokušaj destabilizacije iranske komande nije uspio, a s Iranom koji je ponovo preuzeo kontrolu, započela je faza iscrpljivanja rata.“

Izraelski poziv na prekid vatre

„Izraelci su shvatili da će, ako se sukob nastavi, njihova odbrana biti iscrpljena, dok će Iran i dalje moći nastaviti svoje napade“, rekao je Ritter. „Kao rezultat toga, ravnoteža snaga bi se pomjerila u korist Irana, a Izrael bi pretrpio strateški poraz. Zato je Tel Aviv tražio prekid vatre kako bi spriječio daljnje gubitke.“

Iranski precizni i ciljani napadi

„Svaki iranski napad imao je specifičan cilj i nije bio samo za uništenje. Iran je koristio kombinaciju različitih sistema naoružanja kako bi probio izraelsku višeslojnu odbranu, a istovremeno je dobio vrijedne informacije o radu neprijateljskih radara i sistema za presretanje“, rekao je američki analitičar.

Nastavio je: „Iranci su čak zbunili izraelske radare koristeći veliki broj dronova kako bi otvorili put prodiranju balističkih raketa. To pokazuje da je svaki napad bio dio sveobuhvatnog i složenog plana.“

Složena kampanja i iranski protuodgovor

U vezi s iranskim napadom na Weizmannov institut, Ritter je rekao: „Ovaj centar je jedna od važnih izraelskih naučnih i industrijskih institucija, a napad na njega bio je odgovor na slične akcije cionističkog režima protiv iranskih objekata.“

Dodao je: „U ovom ratu, Izrael je ciljao iranske vojne i obavještajne komandante kako bi destabilizirao politički sistem zemlje, ali zauzvrat, Iran je ciljao izraelske obavještajne i sigurnosne centre kako bi pokazao da će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju.“

Prema Ritteru, Iran je izbjegavao napadanje civilnih ciljeva i ciljao je samo ciljeve od vojne vrijednosti tokom sukoba. Naglasio je da je iranska kampanja u ovom ratu bila složena i pažljivo planirana.

Završni napad i iranska poruka

Bivši inspektor UN-a zaključio je: „Iran je jasno stavio do znanja da je Izrael inicijator sukoba i da stoga Iran treba izvesti konačni napad. Iranski konačni odgovor na Beer Šebu snažnijom raketom poslao je jasnu poruku da će se Izrael suočiti s strožom kaznom ako se agresija nastavi.“

„Poruka Irana bila je da ako Izrael želi izbjeći eskalaciju sukoba i daljnje kažnjavanje, mora se pridržavati primirja i zaustaviti vojni avanturizam“, primijetio je Ritter.